Il chirurgo francese che ha abusato di 299 bambini: «Sono un gran pervertito»

Joël Le Scouarnec in tribunale lunedì. KEYSTONE

Lunedì è iniziato in Francia il mega processo contro Joël Le Scouarnec, colui che avrebbe abusato di 299 bambini. Come è stato possibile arrivare a questo?

Hai fretta? blue News riassume per te Il chirurgo francese Joël Le Scouarnec avrebbe abusato di 299 bambini per un periodo di 30 anni. Le vittime avevano in media 11 anni.

Il secondo processo contro di lui è iniziato il 24 febbraio. La durata prevista è di quattro mesi. Le Scouarnec rischia fino a 20 anni di carcere.

Com'è stata la sua infanzia? Dove ha fallito il sistema per permettere di giungere a tanto? Come è stato scoperto il presunto colpevole? Mostra di più

Nel 2004 Joël Le Scouarnec scrisse nel suo diario:

«Mentre fumavo la mia sigaretta mattutina, ho pensato al fatto che sono un grande pervertito. Sono esibizionista, voyeur, sadico, masochista, feticista e pedofilo allo stesso tempo. E ne sono molto felice».

A questo punto, il primo abuso risale probabilmente a 17 anni fa. Passeranno altri 13 anni prima che venga arrestato e processato.

Il processo contro l'ex chirurgo è iniziato lunedì a Vannes. Il francese è accusato di aver abusato di 299 bambini nell'arco di 30 anni. 158 maschi e 141 femmine. L'età media dei bambini coinvolti è di 11 anni.

Il suo diario è al centro del processo. Le Scouarnec ha scritto tutto in 1'655 pagine. I nomi delle sue giovani vittime, le loro età, le date dei suoi presunti reati, i luoghi. E nel dettaglio, come si sentiva quando aggrediva sessualmente i bambini. 1'655 pagine.

È il più grande processo contro un presunto abusatore di bambini che la Francia abbia conosciuto nella sua storia recente.

L'infanzia

Joël Le Scouarnec nasce a Parigi il 3 dicembre 1950. Suo padre lavorava come falegname e successivamente nel settore bancario. La madre faceva la badante prima di dedicarsi all'educazione dei tre figli.

Un articolo pubblicato dai media francesi lo descrive come una persona cresciuta in una famiglia tradizionale. Con un padre autoritario che aveva difficoltà a esprimere i propri sentimenti.

Il fratello minore ha dichiarato ai media: «Abbiamo avuto un'infanzia meravigliosa». Non capisce come suo fratello Joël abbia potuto diventare così. «Tutti i fratelli sono cresciuti allo stesso modo», dice.

«L'unica cosa che spiccava in Joël era che non parlava mai della sua vita privata. Era un solitario che passava le giornate a leggere».

Il secondo processo contro il chirurgo è iniziato in questo tribunale di Vannes. KEYSTONE

Joël, fin dall'età di dieci anni voleva diventare medico. Un obiettivo che raggiunse. Dopo aver studiato medicina a Parigi, ha svolto un tirocinio presso la facoltà di medicina di Nantes tra il 1976 e il 1981. In seguito si è specializzato in chirurgia viscerale e ginecologica.

Durante gli studi ha conosciuto la sua futura moglie, che lavorava come infermiera. Si costruirono una vita borghese, in una casa padronale in campagna vicino alla capitale. Ebbero tre figli, viaggiavano e andavano regolarmente all'opera.

Come padre, si dice che si preoccupasse molto di assicurare che i suoi figli andassero a scuola, ma non era quasi mai presente a casa. Secondo i media, il medico avrebbe avuto due relazioni durante questo periodo.

Una vita apparentemente normale. Un uomo apparentemente normale. Perché sono iniziati gli abusi sessuali?

L'abuso

Secondo la polizia, la sua pedofilia è stata risvegliata dalla nipote, ma inizialmente avrebbe avuto rapporti sessuali con altre due nipoti. La moglie ne sarebbe stata a conoscenza fin dalla metà degli anni novanta, pur negandolo pubblicamente.

Secondo i media francesi, si è scusato con la madre delle nipoti «in lacrime». E la famiglia? Rimane in silenzio. Nonostante tutti fossero a conoscenza delle «inclinazioni» di «Tonto Joël», cioè dello zio Joël.

Gli abusi seriali sarebbero iniziati all'ospedale di Loches. Gli ex colleghi descrivono Le Scouarnec come affascinante, solitario e quasi invisibile. Allo stesso tempo, però, era strano, perché spesso si aggirava di notte per i corridoi dell'ospedale senza essere in servizio.

Si dice che abbia abusato dei pazienti quasi ogni giorno, in sala operatoria o nelle stanze dei pazienti. Le vittime erano ancora sotto anestesia o stavano per svegliarsi. Alcune vittime dichiarano quindi di aver avuto la sensazione che i suoi «gesti» e «tocchi» fossero esami medici.

Attenzione: i due paragrafi seguenti descrivono atti sessuali su bambini. In alternativa, continua dopo l'immagine.

Nei diari trovati durante le perquisizioni domiciliari, gli inquirenti documentano descrizioni esplicite di masturbazioni di ragazzi giovani e di penetrazioni anali e vaginali con le dita.

Si dice che abbia violentato alcune delle sue vittime sul tavolo operatorio, ma il momento preferito per commettere i crimini, secondo il suo diario, è il turno di mattina in reparto, il giorno dopo l'operazione, quando i genitori dei bambini non erano presenti.

I faldoni con i diari KEYSTONE

I suoi colleghi di reparto erano contenti che facesse il giro di corsia da solo, perché tutti avevano molto da fare. Nel suo diario, scriveva come approfittava di queste situazioni e cosa faceva.

Il notiziario «Le Point» mostra alcune di queste annotazioni, ma oscura i nomi e i passaggi in cui il chirurgo descrive le sue azioni. Sono intollerabili.

Nelle sue udienze lui ha negato l'accusa di stupro. Al giudice istruttore ha dichiarato di aver annotato nel suo diario solo fantasie sessuali, sebbene corrispondessero esattamente ai dati corrispondenti dell'ospedale.

Il primo arresto

Gli abusi avrebbero potuto essere fermati già nel 2004. Allora, il servizio segreto americano FBI, aveva informato le autorità francesi che Le Scouarnec aveva usato la sua carta di credito per pagare su siti web pedofili russi.

Prima di una perquisizione domiciliare, però, nascose tutte le prove sul suo posto di lavoro, prove che la polizia ha scoperto solo nel 2017. In tribunale, all'epoca, ammise di aver scaricato i file a causa di una «debolezza temporanea».

Nel 2005 gli fu inflitta una pena detentiva di quattro mesi, con sospensione condizionale. E questo è quanto. Nessuno pensò di imporgli una terapia, di vietargli la professione o di monitorarlo.

Il suo datore di lavoro non scoprì nulla della condanna e il medico continuò semplicemente a operare. Nel 2006 divenne addirittura primario di chirurgia a Quimperlé.

Il secondo arresto

Fino al 2017 tutto procede come sempre. Poi «Lana» parla. La figlia del vicino di casa, di sei anni, ha raccontato ai genitori che l'anziano vicino si era mostrato a lei nudo e le aveva fatto strane cose con le dita - attraverso il cancello del giardino.

I genitori si sono quindi rivolti alla polizia.

Quando il 2 maggio 2017 gli agenti entrarono nella casa di Le Scouarnec, trovarono un mucchio caotico di cose strane. A quel punto, il chirurgo viveva da solo, separato dalla moglie.

Tra le altre cose, gli investigatori trovarono 22 bambole umane. Alcune alte mezzo metro, altre di bambini. E molta pornografia, ordinata per genere. Su DVD, su 27 hard disk esterni, su nove chiavette USB, su due laptop e un computer di grandi dimensioni.

E anche il diario, conservato in diversi faldoni. Scritto a mano. 1'655 pagine.

Gli avvocati in aula il giorno dell'apertura del processo KEYSTONE

E così il rinomato chirurgo viene arrestato, all'età di 66 anni. I suoi colleghi si dicono grati di averlo in squadra. Il suo datore di lavoro gli chiede addirittura di poter lavorare ancora un po', dopo la pensione.

Negli anni successivi diventa noto come uno dei peggiori molestatori di bambini al mondo.

Il processo

Gli investigatori cominciarono a confrontare le annotazioni del diario con i registri dell'ospedale. Parlarono con le presunte vittime. Molte di loro non erano a conoscenza delle cose che quest'uomo in camice bianco avrebbe fatto loro. Perché dormivano. O perché non capivano cosa fosse successo. O perché il trauma subito ha scatenato l'amnesia.

Altri possono ora, improvvisamente spiegare, perché da adulti soffrono di blocchi sessuali o di attacchi di panico ogni volta che vanno dal medico.

Una delle vittime si è tolta la vita con un'overdose nel 2021. Aveva subito abusi da Le Scouarnec quando aveva 10 anni. Secondo i nonni, non riusciva a sopportarlo, cosa che la polizia ha trovato nei quaderni del medico.

Roland e Maury Vinet tengono in mano una foto del nipote davanti al tribunale. Si è tolto la vita nel 2021. Non poteva sopportare ciò che la polizia aveva trovato nei quaderni del medico, dicono. KEYSTONE

Il processo contro l'ex medico è stato diviso in due parti, perché il fascicolo è molto vasto e occorreva controllare molti dati. La prima parte si è svolta nel 2020, senza pubblico. L'uomo è stato condannato a 15 anni di carcere per aver violentato e aggredito sessualmente le sue due nipoti, una paziente e «Lana», la figlia dei vicini.

Lunedì è iniziata la seconda parte del processo. Il mega processo durerà quattro mesi. Il 74enne rischia ora fino a 20 anni di carcere.

Sebbene abbia confessato la maggior parte dei crimini, continua a negare gli stupri. Le autorità investigative stanno lavorando per dimostrare che si sbaglia.

È stato necessario trovare una stanza, vicino al tribunale di Vannes, che potesse ospitare tutti i coimputati, dato che la piccola aula del tribunale non aveva spazio nemmeno per tutti gli avvocati. Un vecchio auditorium universitario è stato trasformato in aula, solo per le vittime. 299.