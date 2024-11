Il cimitero di Wetzikon non trova le ceneri e seppellisce un'urna vuota

A Wetzikon, nel Cantone di Zurigo, è stata seppellita un'urna vuota perché mancavano le ceneri del defunto. La città parla di uno «sfortunato caso isolato» (immagine illustrativa). KEYSTONE

Nel cimitero di Wetzikon, nel Canton Zurigo, è stata seppellita un'urna vuota perché non è stato possibile trovare le ceneri del defunto. L'amministrazione comunale parla di uno «sfortunato caso isolato».

Nel cimitero di Wetzikon, nel Canton Zurigo, si è verificato un incidente insolito: l'urna contenente le ceneri di un defunto non si trovava alla prevista sepoltura.

Al suo posto è stata invece seppellita un'urna vuota, senza che i parenti in lutto ne fossero informati. Il Consiglio comunale descrive questo fatto come uno «sfortunato incidente isolato».

Un errore con conseguenze di vasta portata

L'urna di Erwin G. doveva essere seppellita nel cimitero a maggio. Il servizio funebre era stato pianificato in una piccola cerchia, ma l'urna del defunto non è stata trovata.

Di solito il luogo in cui si situa un'urna può essere facilmente chiarito, dato che ognuna di queste ha un numero unico. Ma in questo caso, il nuovo direttore del cimitero, in carica da pochi giorni, ha deciso di seppellire un'urna vuota.

La città di Wetzikon ha spiegato che la decisione di effettuare una sepoltura simbolica è stata presa senza consultare i parenti. Non volevano gravare ulteriormente sulla famiglia in lutto.

D'altra parte a Wetzikon si usano urne standardizzate, lo scambio non è stato notato e il servizio funebre si è svolto come previsto, come scrive il «Tages-Anzeiger».

L'inaspettato ritorno dell'urna

Tre mesi dopo, in agosto, l'urna contenente le ceneri di Erwin è riapparsa improvvisamente. Era rimasta nel crematorio di Rüti senza essere notata. Né l'équipe del cimitero né l'impresario delle pompe funebri riescono a spiegare come si sia creato il malinteso.

Il presidente del Consiglio di amministrazione del crematorio ha sottolineato che tutti i processi erano stati eseguiti correttamente.

L'urna è stata infine sepolta nella tomba corretta alla fine di agosto, senza che i parenti fossero informati dell'incidente. Il Consiglio comunale è stato messo al corrente del caso solo in ottobre, grazie alle ricerche della redazione.

Avviata un'indagine amministrativa

La città di Wetzikon ha avviato un'indagine amministrativa per chiarire l'accaduto. Riconosce che la decisione di seppellire un'urna vuota è stata sbagliata e che i parenti avrebbero dovuto essere coinvolti fin dall'inizio.

Erwin G. ha ora trovato la sua ultima dimora, ma per i responsabili la questione non è ancora chiusa.

