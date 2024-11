Il cioccolato di Dubai è adesso disponibile anche alla Coop

Dallo scorso venerdì il popolare cioccolato di Dubai è disponibile anche alla Coop, ma solo in quantità limitate. Quando gli altri supermercati lo inseriranno nel loro assortimento? Non tutti la pensano allo stesso modo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il virale cioccolato di Dubai è disponibile dallo scorso venerdì alla Coop.

In questa prima fase sono in vendita 20'000 tavolette.

Anche altri supermercati in Svizzera stanno valutando se inserirlo nel loro assortimento. Mostra di più

Dallo scorso venerdì è disponibile anche da Coop il virale cioccolato di Dubai. Una tavoletta pesa 100 grammi e costa 8,95 franchi. Il prodotto è disponibile in 370 filiali di Coop e Coop-to-go.

Come per Lindt anche presso il supermercato il numero di tavolette è limitato: in una prima fase sono disponibili 20'000 pezzi, ma il distributore basilese si aspetta una domanda elevata e sta contattando il fornitore, come riportato dallo «20 Minuten».

E gli altri supermercati?

Similmente, il prodotto potrebbe essere aggiunto alla gamma di Aldi il prossimo anno. Al contrario Denner si rifiuta di scoprire le sue carte, affermando che non è prevista la sua inclusione nell'assortimento standard. Tuttavia sta valutando fino a che punto un'offerta speciale potrebbe essere interessante.

Mentre Migros prende le distanze dal popolare prodotto. «Vediamo il cioccolato di Dubai come un'interessante aggiunta al mercato globale del cioccolato», ha spiegato un portavoce al Blick. «Questa texture speciale è indubbiamente affascinante, ma rappresenta una sfida industriale, come hanno dimostrato i nostri primi test».

Il gigante arancione continua quindi ad affidarsi al collaudato cioccolato di Frey. Da qualche tempo è disponibile una tavoletta di cioccolato fine al latte con un ripieno pralinato e pistacchi.