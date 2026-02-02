David Vocat è il comandante dei pompieri. KEYSTONE

Il comandante dei pompieri di Crans-Montana è stato convocato dalla polizia in relazione all'incendio avvenuto a Capodanno al bar «Le Constellation». David Vocat sarà interrogato il 16 febbraio.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il comandante dei pompieri di Crans-Montana è stato convocato dalla polizia in merito all'incendio del 1° gennaio.

Al momento David Vocat non è considerato un imputato, ma una persona informata sui fatti.

Il suo status potrebbe cambiare nel corso delle indagini. Mostra di più

Nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana, sarà interrogato anche il comandante dei pompieri del comune. Come riportato dalla «RTS», la polizia ha infatti convocato David Vocat per il 16 febbraio. L'udienza si tiene su richiesta dell'ufficio del Ministero pubblico.

Vocat non sarà interrogato come imputato, ma come «persona informata sui fatti». Questo è stato confermato dal team di ricerca della RTS. Un simile interrogatorio significa che la persona interessata non è attualmente formalmente accusata.

Lo status potrebbe ancora cambiare

D'altra parte, lo status non esclude ulteriori passi. Secondo l'articolo 178 del Codice di procedura penale svizzero, questo ruolo può essere modificato nel corso delle indagini. La Procura potrebbe anche accusare formalmente Vocat in un secondo momento, se i sospetti sono fondati.

Un simile percorso è già stato osservato con altre parti coinvolte nel procedimento. Anche i gerenti del bar Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti, sono stati inizialmente interrogati come testimoni prima dell'apertura del procedimento penale nei loro confronti.

Sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

Possibile collegamento con l'ispezione del 2018

Non è ufficialmente noto il motivo per cui il comandante sarà interrogato. Secondo la RTS l'interrogatorio potrebbe essere collegato a un'ispezione del 2018.

All'epoca si era svolta l'ispezione del locale teatro della tragedia, alla quale avevano partecipato, tra gli altri, Vocat, allora responsabile della sicurezza del Comune, il gerente Jacques Moretti e l'ex proprietario Julien Beytrison.

Durante l'ispezione non è stata presentata alcuna lamentela riguardo al rivestimento in schiuma fonoassorbente nel seminterrato, che ha probabilmente causato l'incendio, scrive la RTS.

Le indagini si allargano e continuano

La Procura vallesana sta proseguendo le indagini sulle circostanze del disastro. La magistratura ha recentemente esteso il procedimento ad altre persone.

Oltre infatti ai sopramenzionati gerenti del locale, sono finiti sotto accusa l'attuale capo del servizio di sicurezza pubblica del comune e il suo predecessore. Questi saranno rispettivamente ascoltati dalla procura il 6 e il 9 febbraio.

Ad ogni modo, David Vocat si presume innocente fino a quando non saranno formalizzate eventuali accuse.