«Persona informata sui fatti» Il comandante dei pompieri di Crans-Montana convocato per un interrogatorio

Sven Ziegler

2.2.2026

David Vocat è il comandante dei pompieri.
David Vocat è il comandante dei pompieri.
KEYSTONE

Il comandante dei pompieri di Crans-Montana è stato convocato dalla polizia in relazione all'incendio avvenuto a Capodanno al bar «Le Constellation». David Vocat sarà interrogato il 16 febbraio.

02.02.2026, 15:07

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il comandante dei pompieri di Crans-Montana è stato convocato dalla polizia in merito all'incendio del 1° gennaio.
  • Al momento David Vocat non è considerato un imputato, ma una persona informata sui fatti.
  • Il suo status potrebbe cambiare nel corso delle indagini.
Mostra di più

Nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana, sarà interrogato anche il comandante dei pompieri del comune. Come riportato dalla «RTS», la polizia ha infatti convocato David Vocat per il 16 febbraio. L'udienza si tiene su richiesta dell'ufficio del Ministero pubblico.

Vocat non sarà interrogato come imputato, ma come «persona informata sui fatti». Questo è stato confermato dal team di ricerca della RTS. Un simile interrogatorio significa che la persona interessata non è attualmente formalmente accusata.

Camminata notturna. Lugano ricorda le vittime della tragedia di Crans-Montana

Camminata notturnaLugano ricorda le vittime della tragedia di Crans-Montana

Lo status potrebbe ancora cambiare

D'altra parte, lo status non esclude ulteriori passi. Secondo l'articolo 178 del Codice di procedura penale svizzero, questo ruolo può essere modificato nel corso delle indagini. La Procura potrebbe anche accusare formalmente Vocat in un secondo momento, se i sospetti sono fondati.

Un simile percorso è già stato osservato con altre parti coinvolte nel procedimento. Anche i gerenti del bar Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti, sono stati inizialmente interrogati come testimoni prima dell'apertura del procedimento penale nei loro confronti.

Sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

41 persone decedute. Peggiora il bilancio del rogo di Crans-Montana: è morto un 18enne ricoverato a Zurigo

41 persone decedutePeggiora il bilancio del rogo di Crans-Montana: è morto un 18enne ricoverato a Zurigo

Possibile collegamento con l'ispezione del 2018

Non è ufficialmente noto il motivo per cui il comandante sarà interrogato. Secondo la RTS l'interrogatorio potrebbe essere collegato a un'ispezione del 2018.

All'epoca si era svolta l'ispezione del locale teatro della tragedia, alla quale avevano partecipato, tra gli altri, Vocat, allora responsabile della sicurezza del Comune, il gerente Jacques Moretti e l'ex proprietario Julien Beytrison.

Durante l'ispezione non è stata presentata alcuna lamentela riguardo al rivestimento in schiuma fonoassorbente nel seminterrato, che ha probabilmente causato l'incendio, scrive la RTS.

Un mese dopo. Crans-Montana, Martin Pfister rende omaggio alle vittime della tragedia

Un mese dopoCrans-Montana, Martin Pfister rende omaggio alle vittime della tragedia

Le indagini si allargano e continuano

La Procura vallesana sta proseguendo le indagini sulle circostanze del disastro. La magistratura ha recentemente esteso il procedimento ad altre persone.

Oltre infatti ai sopramenzionati gerenti del locale, sono finiti sotto accusa l'attuale capo del servizio di sicurezza pubblica del comune e il suo predecessore. Questi saranno rispettivamente ascoltati dalla procura il 6 e il 9 febbraio.

Ad ogni modo, David Vocat si presume innocente fino a quando non saranno formalizzate eventuali accuse.

Tragedia in Vallese. Crans-Montana: indagato anche il capo della sicurezza pubblica

Tragedia in ValleseCrans-Montana: indagato anche il capo della sicurezza pubblica

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

09.01.2026

