Dopo la rinuncia all'ultimo momento venerdì sera a presenziare alla Via Crucis al Colosseo, papa Francesco ha presieduto come previsto sabato sera la Veglia pasquale a San Pietro. Il che fa ben sperare per gli impegni di domenica.

Pur con la voce a tratti flebile e dall'andamento un po' faticoso, ha anche letto la sua omelia, in quella che peraltro è la celebrazione più lunga e solenne dell'intero anno liturgico.

Un segnale che lascia qualche speranza

Un ulteriore segno positivo, in questo «complicato» Triduo pasquale per il Pontefice, di quelli che in questi giorni ognuno è pronto a cogliere per valutare il suo stato di «affaticamento» o di buona salute.

La liturgia del Sabato Santo, in cui si celebra la Risurrezione di Cristo, sabato sera prevedeva anche che si impartissero i sacramenti dell'iniziazione cristiana – battesimo, cresima e prima comunione – a otto catecumeni adulti: quattro italiani, due coreani, un giapponese e una albanese.

E Francesco – giunto in sedia a rotelle e poi assiso sulla poltrona davanti all'Altare della Confessione (che è sovrastato dalle impalcature per il restauro del Baldacchino) – sembra aver retto bene alla lunghezza e alla complessità del rito.

Il che fa ben sperare anche per gli ulteriori impegni che attendono il Papa a stretto giro: domattina alle 10.00 la messa della Domenica di Pasqua in Piazza San Pietro, e alle 12.00 il Messaggio pasquale e la Benedizione 'Urbi et Orbi' dalla Loggia centrale della Basilica.

La rinuncia di venerdì è stata salutare

Probabilmente la decisione di riposare venerdì sera, presa in extremis «per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua», come ha comunicato la Sala stampa vaticana, ha deposto a favore di un minore stress fisico e di una migliore prevenzione dei malanni di stagione, che negli ultimi tempi hanno un po' perseguitato l'87enne Pontefice.

Del resto anche l'anno scorso Francesco aveva disertato la Via Crucis al Colosseo, causa il «freddo intenso», anche se con un maggior preavviso fin dal primo pomeriggio.

«I macigni della morte»

«A volte sentiamo che una pietra tombale è stata pesantemente poggiata all'ingresso del nostro cuore, soffocando la vita, spegnendo la fiducia, imprigionandoci nel sepolcro delle paure e delle amarezze, bloccando la via verso la gioia e la speranza», ha detto il Papa nell'omelia di sabato sera.

«Sono 'macigni della morte' – ha sottolineato – e li incontriamo, lungo il cammino, in tutte quelle esperienze e situazioni che ci rubano l'entusiasmo e la forza di andare avanti: nelle sofferenze che ci toccano e nelle morti delle persone care, che lasciano in noi vuoti incolmabili; nei fallimenti e nelle paure che ci impediscono di compiere quanto di buono abbiamo a cuore».

«In tutte le chiusure che frenano i nostri slanci di generosità e non ci permettono di aprirci all'amore; nei muri di gomma dell'egoismo e dell'indifferenza, che respingono l'impegno a costruire città e società più giuste e a misura d'uomo; in tutti gli aneliti di pace spezzati dalla crudeltà dell'odio e dalla ferocia della guerra».

Secondo il Pontefice, «quando sperimentiamo queste delusioni, abbiamo la sensazione che tanti sogni siano destinati ad essere infranti e anche noi ci chiediamo angosciati: chi ci rotolerà la pietra dal sepolcro?».

«Il Signore apre i nostri sepolcri»

Ma la Pasqua di Cristo è «la vittoria della vita sulla morte, il trionfo della luce sulle tenebre, la rinascita della speranza dentro le macerie del fallimento. È il Signore, Dio dell'impossibile che, per sempre, ha rotolato via la pietra e ha cominciato ad aprire i nostri sepolcri, perché la speranza non abbia fine».

«Da quel momento – ha aggiunto -, se ci lasciamo prendere per mano da Gesù, nessuna esperienza di fallimento e di dolore, per quanto ci ferisca, può avere l'ultima parola sul senso e sul destino della nostra vita».

Da quel momento, «se ci lasciamo afferrare dal Risorto, nessuna sconfitta, nessuna sofferenza, nessuna morte potranno arrestare il nostro cammino verso la pienezza della vita».

