Nicolas Feraud, il sindaco del comune di Crans-Montana (foto d'archivio). KEYSTONE

Nel corso dell'odierna seduta del Municipio, il Comune di Crans-Montana (VS) ha deciso di versare un milione di franchi alla Fondazione d'aiuto alle vittime dell'incendio di Capodanno del bar «Le Constellation». Secondo una nota stampa dell'esecutivo, la somma corrisponde a circa 100 franchi per abitante.

Keystone-SDA SDA

A questa si aggiunge una partecipazione cantonale al fondo, per cui ogni residente parteciperà con circa 130 franchi.

«Siamo coscienti che il denaro non può guarire alcuna ferita, ma speriamo di poter sostenere le famiglie coinvolte e testimoniare la solidarietà della nostra comunità», ha spiegato il sindaco Nicolas Féraud, citato nel comunicato.

Negli ultimi giorni le autorità comunali e cantonali hanno discusso a lungo per trovare un modo efficace e rapido per aiutare le vittime dell'incendio e le loro famiglie.

«Sono stati presi in considerazione diversi metodi per raccogliere aiuti per le vittime, alcuni pubblici, altri privati. Per rendere la raccolta fondi organizzata ed efficace al massimo, raccomandiamo di centralizzarla presso la fondazione apposita, sia per quanto concerne i privati, sia per le autorità pubblica. Per questo motivo anche Crans-Montana ha deciso di contribuire».

Il Cantone contribuisce con 10 milioni

La fondazione è stata ufficialmente fondata dal Canton Vallese lo scorso 26 gennaio e dispone di un proprio conto bancario per i versamenti spontanei.

Il Cantone ha già approvato un versamento di dieci milioni di franchi e in più si prenderà a carico le spese funerarie e di rimpatrio delle vittime.

Nel comunicato il Comune aggiunge che questo milione è indipendente «da qualsiasi risarcimento danni o interessi dovesse essere stabilito a posteriori».

Indica inoltre di «stare collaborando con le autorità competenti e di far fronte a eventuali responsabilità che saranno determinate dagli organi giudiziari».