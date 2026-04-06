TrafficoIl controesodo pasquale inizia, 11 km di ingorgo al portale sud del Gottardo
SDA
6.4.2026 - 15:48
Il controesodo del lunedì di Pasqua ha già provocato un lungo ingorgo davanti al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo. Intorno alle 15:30 la coda dei veicoli in Leventina tra Faido e Airolo ha toccato gli 11 km.
,
Keystone-SDA, Redazione blue News
06.04.2026, 15:48
06.04.2026, 15:51
SDA
Questo corrisponde a tempi di attesa di un'ora e 50 minuti, come scrive il Touring Club Svizzero (TCS) su X.
#A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Faido e Airolo traffico bloccato per 11 km, traffico congestionato, ritardi fino a 1 ora e 50 minuti
I viaggiatori devono essere pazienti anche nella direzione opposta. Il traffico in direzione del Ticino e dell'Italia è rimasto bloccato per 8 km tra Erstfeld e Göschenen, nel Canton Uri, con ritardi fino a un'ora e 20 minuti.
#A2 - Lucerna -> S. Gottardo - tra Erstfeld e Göschenen traffico bloccato per 8 km, traffico congestionato, ritardi fino a 1 ora e 20 minuti
Gli automobilisti diretti a sud avevano già dovuto pazientare il giovedì della Settimana Santa, quando l'ingorgo al Gottardo ha raggiunto il picco di 15 km alle 14:20, per poi ridursi a 13 km alle 18:10.
Anche sabato e domenica si sono verificati occasionalmente incolonnamenti davanti ai due portali del tunnel, anche se in misura minore.