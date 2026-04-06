Il controesodo pasquale ha già causato 11 km di cosa al portale sud del San Gottardo (immagine illustrativa). KEYSTONE

Il controesodo del lunedì di Pasqua ha già provocato un lungo ingorgo davanti al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo. Intorno alle 15:30 la coda dei veicoli in Leventina tra Faido e Airolo ha toccato gli 11 km.

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

Questo corrisponde a tempi di attesa di un'ora e 50 minuti, come scrive il Touring Club Svizzero (TCS) su X.

#A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Faido e Airolo traffico bloccato per 11 km, traffico congestionato, ritardi fino a 1 ora e 50 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) April 6, 2026

Ad intensificare la congestione del traffico è stato un veicolo in avaria, che ha causato la chiusura del tunnel.

#A2 - S. Gottardo -> Chiasso - Galleria del S. Gottardo tunnel chiuso, veicolo in avaria — TCSGottardo (@TCSGottardo) April 6, 2026

I viaggiatori devono essere pazienti anche nella direzione opposta. Il traffico in direzione del Ticino e dell'Italia è rimasto bloccato per 8 km tra Erstfeld e Göschenen, nel Canton Uri, con ritardi fino a un'ora e 20 minuti.

#A2 - Lucerna -> S. Gottardo - tra Erstfeld e Göschenen traffico bloccato per 8 km, traffico congestionato, ritardi fino a 1 ora e 20 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) April 6, 2026

L'ingorgo pasquale ha raggiunto il suo picco nel pomeriggio del Venerdì Santo, quando la colonna in direzione sud ha raggiunto i 21 km, con tempi d'attesa fino a 3 ore e 30 minuti.

Gli automobilisti diretti a sud avevano già dovuto pazientare il giovedì della Settimana Santa, quando l'ingorgo al Gottardo ha raggiunto il picco di 15 km alle 14:20, per poi ridursi a 13 km alle 18:10.

Anche sabato e domenica si sono verificati occasionalmente incolonnamenti davanti ai due portali del tunnel, anche se in misura minore.