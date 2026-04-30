Domenica il cruciverba del «New York Times Magazine» era irrisolvibile. Christin Klose/dpa-tmn/Illustration

Un errore apparso sul «New York Times» ha reso impossibile completare un popolare cruciverba, scatenando frustrazione e confusione tra molti lettori.

Redazione blue News Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te Nell'edizione cartacea del «New York Times Magazine» di domenica scorsa mancavano alcuni indizi fondamentali del cruciverba, rendendolo di fatto irrisolvibile.

I lettori si sono accorti subito dell'errore, anche se in un primo momento molti hanno pensato di aver sbagliato loro.

Il «New York Times» ha confermato il problema già lo stesso giorno, attribuendolo a una modifica tecnica. Nella versione online, invece, il cruciverba era completo e corretto. Mostra di più

Un errore nel cruciverba del «New York Times Magazine» di domenica ha generato grande frustrazione tra i lettori. Nell’edizione cartacea mancavano infatti alcuni indizi fondamentali, rendendo il gioco di fatto irrisolvibile.

I lettori si sono accorti subito che qualcosa non tornava, ma inizialmente hanno creduto che fossero loro a non riuscire ad arrivare alla soluzione, tanto che alcuni sono finiti «sull’orlo del pianto» o addirittura temevano un «improvviso inizio di demenza», come scrive il sito «Vulture».

Altri, invece, pensavano si trattasse di una questione talmente difficile da non riuscire a decifrarla.

«La migliore ora della settimana rovinata»

Il giorno stesso il «New York Times» ha ammesso la gaffe in un post su X. Il giornale ha spiegato a «Vulture» che l'enigma era stato erroneamente trasferito sulla rivista a causa di un cambiamento tecnico.

La versione online, invece, era corretta.

Sunday’s crossword puzzle in the print edition of The New York Times Magazine contains a grid that does not match the clues. The correct version of the puzzle can be found in the news section of Sunday’s print edition of The Times. The puzzle on our app is correct. — NYTimes Communications (@NYTimesPR) April 18, 2026

Per molti, tuttavia, l'incidente è stato più di un piccolo errore di stampa: il cruciverba della domenica è per loro un rituale irrinunciabile. «A me ha rovinato l'ora più bella della settimana», ha dichiarato un lettore.

Almeno c'è una consapevolezza confortante: non è stata colpa dei lettori, ma del giornale. Secondo il team editoriale, un errore del genere non dovrebbe ripetersi in futuro.