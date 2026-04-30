Un errore nel cruciverba del «New York Times Magazine» di domenica ha generato grande frustrazione tra i lettori. Nell’edizione cartacea mancavano infatti alcuni indizi fondamentali, rendendo il gioco di fatto irrisolvibile.
I lettori si sono accorti subito che qualcosa non tornava, ma inizialmente hanno creduto che fossero loro a non riuscire ad arrivare alla soluzione, tanto che alcuni sono finiti «sull’orlo del pianto» o addirittura temevano un «improvviso inizio di demenza», come scrive il sito «Vulture».
Altri, invece, pensavano si trattasse di una questione talmente difficile da non riuscire a decifrarla.
«La migliore ora della settimana rovinata»
Il giorno stesso il «New York Times» ha ammesso la gaffe in un post su X. Il giornale ha spiegato a «Vulture» che l'enigma era stato erroneamente trasferito sulla rivista a causa di un cambiamento tecnico.
La versione online, invece, era corretta.
Sunday’s crossword puzzle in the print edition of The New York Times Magazine contains a grid that does not match the clues. The correct version of the puzzle can be found in the news section of Sunday’s print edition of The Times. The puzzle on our app is correct.
Per molti, tuttavia, l'incidente è stato più di un piccolo errore di stampa: il cruciverba della domenica è per loro un rituale irrinunciabile. «A me ha rovinato l'ora più bella della settimana», ha dichiarato un lettore.
Almeno c'è una consapevolezza confortante: non è stata colpa dei lettori, ma del giornale. Secondo il team editoriale, un errore del genere non dovrebbe ripetersi in futuro.