Cattura unica in Costa RicaPescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Le immagini dello squalo nutrice arancione stanno facendo il giro del mondo sui social media. Si parla di una cattura straordinaria, poiché si tratta di uno squalo albino che è stato avvistato e documentato per la prima volta.
04.09.2025, 16:30
Nell'agosto del 2024, alcuni pescatori sportivi hanno preso uno squalo nutrice arancione in Costa Rica.
Dopo averlo fotografato, hanno rilasciato il pesce.
I ricercatori hanno analizzato le immagini e ora hanno confermato che questo esemplare unico è uno squalo albino.