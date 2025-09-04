© no source

Le immagini dello squalo nutrice arancione stanno facendo il giro del mondo sui social media. Si parla di una cattura straordinaria, poiché si tratta di uno squalo albino che è stato avvistato e documentato per la prima volta.

Hai fretta? blue News riassume per te Nell'agosto del 2024, alcuni pescatori sportivi hanno preso uno squalo nutrice arancione in Costa Rica.

Dopo averlo fotografato, hanno rilasciato il pesce.

I ricercatori hanno analizzato le immagini e ora hanno confermato che questo esemplare unico è uno squalo albino. Mostra di più

I ricercatori hanno potuto documentare per la prima volta uno squalo nutrice arancione e stabilire che si tratta di un pesce albino.

È stato possibile grazie alla cattura dell'esemplare fatta da alcuni pescatori sportivi in Costa Rica nell'agosto del 2024. L'animale è stato fotografato e poi rilasciato.

Gli scienziati hanno analizzato le immagini e hanno confermato che lo squalo è affetto da xantocromia albina.

In questo video (in tedesco) è possibile ammirare lo straordinario squalo e altri animali affetti da xantocromia albina e scoprire cosa significano questi termini curiosi: