Cattura unica in Costa Rica Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino

Nicole Agostini

4.9.2025

© no source

Le immagini dello squalo nutrice arancione stanno facendo il giro del mondo sui social media. Si parla di una cattura straordinaria, poiché si tratta di uno squalo albino che è stato avvistato e documentato per la prima volta.

Nicole Agostini

04.09.2025, 16:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nell'agosto del 2024, alcuni pescatori sportivi hanno preso uno squalo nutrice arancione in Costa Rica.
  • Dopo averlo fotografato, hanno rilasciato il pesce.
  • I ricercatori hanno analizzato le immagini e ora hanno confermato che questo esemplare unico è uno squalo albino.
Mostra di più

I ricercatori hanno potuto documentare per la prima volta uno squalo nutrice arancione e stabilire che si tratta di un pesce albino.

È stato possibile grazie alla cattura dell'esemplare fatta da alcuni pescatori sportivi in Costa Rica nell'agosto del 2024. L'animale è stato fotografato e poi rilasciato.

Gli scienziati hanno analizzato le immagini e hanno confermato che lo squalo è affetto da xantocromia albina.

In questo video (in tedesco) è possibile ammirare lo straordinario squalo e altri animali affetti da xantocromia albina e scoprire cosa significano questi termini curiosi:

Il curioso squalo nutrice arancione è in realtà... albino

Il curioso squalo nutrice arancione è in realtà... albino

04.09.2025

