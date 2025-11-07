Il delfino Mimmo incanta Venezia tra le barche del Canal Grande

An unusual happy dolphin in the Venice lagoon! pic.twitter.com/5E6SafFJLC — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) October 21, 2025

Le spettacolari immagini del mammifero che si esibisce tra i vaporetti della città italiana famosa per i suoi canali hanno catturato l'attenzione globale. Ma la sua presenza solleva questioni ambientali che richiedono attenzione.

Sebbene sembri una favola ambientata nella laguna, la situazione solleva importanti questioni ambientali che necessitano di monitoraggio. A farlo sono gli esperti del Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue, che sono impegnati nello studio della biodiversità lagunare e nella promozione di pratiche di convivenza con la fauna selvatica.

Luca Mizzan, responsabile del museo, segue il delfino da quest'estate. «Anche oggi lo abbiamo seguito per più di due ore», ha dichiarato venerdì a «Leggo», sottolineando l'importanza di ricordare che si tratta di un animale selvatico.

Nonostante il clamore mediatico, i delfini sono abituali frequentatori della laguna, ben noti a ricercatori e pescatori. L'eccezionalità di Mimmo risiede nella sua permanenza prolungata in un ambiente così trafficato e rumoroso.

«Invitiamo a mantenere le distanze dall'animale, evitando di avvicinarsi troppo o di interagire con lui», ha aggiunto Mizzan, precisando che se avvistato in altre zone, è importante avvisare la guardia costiera per raccogliere dati utili a comprendere il suo comportamento.

Con l'arrivo del freddo e lo spostamento dei pesci, è possibile che Mimmo torni in mare aperto. Vedremo nei prossimi mesi cosa succede!