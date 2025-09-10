  1. Clienti privati
Ecco dov'è successo Il dipendente di un'officina usa la Jaguar di un cliente per viaggi privati

Dominik Müller

10.9.2025

Il proprietario di un'officina di San Gallo percorre quasi 100 chilometri con l'auto di un cliente.
Immagine: Wikipedia

Il proprietario di una Jaguar di San Gallo ha scoperto, tramite l'app del produttore, che la sua auto è stata utilizzata privatamente durante l'assistenza in garage. Emil Frey spiega perché il veicolo ha percorso 75 chilometri.

Samuel Walder

10.09.2025, 08:47

10.09.2025, 08:48

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il proprietario di una Jaguar di San Gallo ha scoperto, tramite l'app del produttore, che la sua auto era stata utilizzata da un dipendente dell'officina in cui era stata lasciata, per viaggi privati.
  • La Emil Frey ha spiegato che i test drive più lunghi sono una consuetudine nel settore, ma ha sottolineato che l'uso privato dei veicoli dei clienti non è consentito.
  • I giri di prova più lunghi vengono effettuati soprattutto quando la diagnosi del guasto è più complessa.
Mostra di più

Chiunque abbia un'auto ha bisogno di fare manutenzione di tanto in tanto e, per farlo, la maggior parte delle persone si reca presso la propria officina di fiducia.

Questo è stato il caso del proprietario di una Jaguar del Canton San Gallo, che l'ha portata da Emil Frey e, mentre era lì per la manutenzione, è stata presumibilmente utilizzata da un dipendente per tornare a casa, come ha raccontato il proprietario a blue News.

«Ho portato l'auto in officina. Ho sempre avuto problemi con questa vettura, ma questa volta volevo solo portarla in officina per una revisione», dice il proprietario della Jaguar. Guida lo stesso veicolo da anni e si rivolge sempre alla stessa officina.

«Questo è un furto ai danni dei clienti»

Ma la pace non è durata a lungo. Utilizzando l'app del produttore, che registra tutti gli spostamenti del veicolo, il cliente ha controllato la posizione della sua auto e si è stupito.

«Ho visto che stava viaggiando da San Gallo verso Rheineck. Ha attraversato diversi comuni del Cantone e si è persino fermata in un negozio, fino all'arresto in un posto dopo l'altro. La mattina dopo era di nuovo nel garage di San Gallo».

Per il proprietario il caso è chiaro: «Si tratta di un furto ai danni dei clienti». Quando ha chiesto all'officina perché la sua auto avesse percorso quasi 75 chilometri, gli è stato risposto che era normale. Inoltre, il dipendente non aveva un'altra vettura a disposizione in quel momento e doveva andare a comprare qualcosa di privato.

Sebbene abbiano raggiunto un accordo dopo l'accaduto, il proprietario della Jaguar non ha ricevuto alcun risarcimento finanziario. «Mi hanno accontentato solo fino a un certo punto», dice.

Il fatto che abbia scoperto i viaggi privati tramite l'app è stato fondamentale: «Se non l'avessi visto, non mi sarebbe mai stato segnalato. L'officina stessa non aveva idea del viaggio privato».

Emil Frey ha una spiegazione

Peter Hug è il direttore dei servizi aziendali di Emil Frey. Alla domanda su quanto successo posta da blue News, ha risposto: «In generale, vorremmo sottolineare questo aspetto: è assolutamente standard nel settore e non è raro che un veicolo del cliente venga portato a casa dal diagnosta responsabile o dal capo officina per fare dei test drive prolungati la sera».

Questi viaggi sono importanti per avere condizioni quotidiane realistiche su distanze più lunghe, soprattutto per le diagnosi di guasti più complessi.

E conclude: «Questi viaggi devono però essere comunicati al cliente. Possiamo escludere con assoluta certezza che i nostri specialisti utilizzino privatamente i veicoli dei clienti».

