Una scuola di Bonstetten è in crisi. Maps

Nella scuola superiore di Bonstetten, nel Canton Zurigo, vige lo stato di emergenza. Gli insegnanti stanno lasciando il lavoro. L'accusa è di essere stati controllati dal direttore.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Nella scuola superiore di Bonstetten, gli insegnanti abbandonano il lavoro, lamentando un'eccessiva pressione psicologica, mentre i genitori si sentono lasciati soli nel gestire le lamentele.

Il sempre più frequente monitoraggio da parte della direzione scolastica sta causando sfiducia tra gli insegnanti.

Il consiglio distrettuale è stato coinvolto e sono state presentate denunce formali e richieste di dimissioni. Mostra di più

Cosa sta succedendo alla scuola superiore di Bonstetten? Dall'assemblea scolastica del 5 giugno è chiaro che la scuola è in profonda crisi e i nervi sono a fior di pelle, come riporta l'«Affolter Anzeiger».

Gli insegnanti stanno abbandonando in massa, molti lamentano stress, mentre gli alunni sono talvolta abbandonati a se stessi. Secondo il rapporto, i genitori, preoccupati, si sentono abbandonati e chiedono risposte.

Più di una dozzina di insegnanti hanno partecipato di persona alla riunione, anche se non avevano diritto di voto. Ma ciò che accade dietro le quinte è rimasto in gran parte segreto.

Secondo l'«Affolter Anzeiger», l'atmosfera era tesa e molti argomenti sono rimasti non detti per paura o per la confidenzialità. Tuttavia, due punti chiave della controversia sono diventati pubblici.

Diffidenza per il controllo eccessivo

Di recente, la direzione della scuola ha documentato sempre più spesso gli eventi prendendo appunti, uno «strumento di gestione» che mette a disagio molti insegnanti.

I docenti percepiscono un senso di controllo e sorveglianza. La direttrice della scuola, Tamara Fakhreddine, ha cercato di tranquillizzarli: «È normale prendere appunti in certe situazioni», ha dichiarato sempre all'«Affolter Anzeiger». E sottolinea: «Nessuno è mai stato licenziato a causa di questi».

Inoltre, sono emerse differenze tra la direzione e il consiglio scolastico. Secondo la direttrice, l'amministrazione scolastica si sta ritirando dalle questioni operative su esplicita richiesta del consiglio scolastico e si sta concentrando su compiti strategici. Si parla di un «chiarimento dei ruoli».

Coinvolto il consiglio distrettuale

Il giornale ha parlato con una dozzina di persone coinvolte nella scuola. È emerso chiaramente che l'assemblea scolastica ha mostrato solo la punta dell'iceberg.

Documenti interni e persino una decisione del consiglio distrettuale dipingono un quadro ancora più fosco.

Si tratta, tra le altre cose, di richieste di dimissioni, di un reclamo formale e dell'accusa di monitoraggio mirato di insegnanti impopolari.