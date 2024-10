Il disturbatore TV Gabriele Paolini: «Appena esco dal carcere voglio cambiare sesso»

Gabriele Paolini Dal web

Condannato a 8 anni di carcere per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori, il quasi 50enne sta per tornare in libertà e ha rivelato di aver già avviato il percorso di transizione con il supporto di una psicologa.

sam Sara Matasci

Il suo volto è noto ai più per le sue incursioni nei programmi televisivi italiani, in particolare durante le dirette dei giornalisti dalle piazze o da altri luoghi pubblici.

Ma forse non tutti sanno che Gabriele Paolini è stato condannato al carcere, nel giugno 2021, per tutt'altro motivo, decisamente più grave: induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentate molestie su minori.

I fatti risalgono al 2013, quando fu arrestato per aver intrattenuto rapporti con minorenni in cambio di doni e denaro. In particolare, al centro del procedimento c'era la sua relazione con un 17enne.

Subito dopo la condanna, ha dichiarato: «Ho amato quel giovane, nonostante la differenza d'età. Io avevo 39 anni e lui 17, ma l'ho amato davvero».

Già avviato il percorso di transizione

Ma oggi, a pochi giorni dalla fine della sua detenzione, dal carcere di Rieti, il quasi 50enne ha fatto sapere che, una volta in libertà, intende cambiare sesso.

Lo riportano diversi siti italiani, tra cui «SkyTG24», secondo cui l'annuncio sul cambio di genere arriva dopo una riflessione maturata durante il periodo passato dietro le sbarre a seguito di un problema di salute.

«Ho affrontato molte difficoltà qui, ma di recente ho avuto un problema di salute che mi ha segnato profondamente, facendomi capire che il mio corpo maschile non mi appartiene più», ha spiegato Paolini, il quale ha anche rivelato di aver già avviato il percorso di transizione, con il supporto di una psicologa della Asl (Azienda sanitaria locale).