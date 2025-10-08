Il dramma di centinaia di persone sull'Everest: «La situazione è precaria, l'altitudine è nemica»

L'alpinista estremo Karl Egloff conosce la regione intorno e sul Monte Everest. "Le persone bloccate devono lavorare come una squadra", dice in base alla sua esperienza. Immagine: karlegloff.com

Centinaia di persone sono bloccate sulla montagna più alta del mondo da domenica sera. La tempesta sull'Himalaya ha già causato almeno una vittima. L'alpinista estremo svizzero Karl Egloff era lì in primavera. «Ci sono diversi fattori che hanno portato a questa situazione», dice in un'intervista a blue News.

Hai fretta? blue News riassume per te Una feroce tempesta di neve sul versante tibetano dell'Everest ha intrappolato centinaia di persone; le squadre di soccorso continuano a cercare, mentre finora è stato confermato un morto.

L'alpinista estremo Karl Egloff descrive la situazione come precaria, in quanto molti escursionisti non sono adeguatamente equipaggiati e le missioni di soccorso sono possibili solo a piedi a causa della neve e del maltempo.

Egloff sottolinea l'importanza del lavoro di squadra, delle scorte adeguate e dell'iniziativa personale ad alta quota, poiché l'attesa dei soccorsi in queste condizioni può essere pericolosa per la vita. Mostra di più

Il mondo montano dell'Himalaya affascina e attira ogni anno migliaia di turisti, gruppi di trekking e alpinisti. L'autunno è un periodo popolare per le spedizioni. Ma può essere pericoloso sul Monte Everest.

Nella notte tra domenica e lunedì, una forte tempesta di neve ha colpito il versante tibetano della montagna. Secondo i media, centinaia di persone sono state isolate e da allora sono rimaste bloccate nella neve.

Finora sono state tratte in salvo 350 persone, ma le squadre di soccorso sono ancora alla ricerca. Lunedì i media hanno riportato del primo decesso.

Una persona che conosce la regione e le forze naturali dell'Himalaya è Karl Egloff. È un alpinista estremo e guida alpina svizzero. L'ultima volta è stato sull'Everest nella primavera del 2025.

Poiché le condizioni meteorologiche erano cambiate, pure un esperto come lui ha dovuto terminare il suo viaggio in anticipo al campo base (5'150 metri sul livello del mare).

Le squadre di soccorso stanno facendo progressi lenti

La guida ha dichiarato a blue News: «Secondo le mie informazioni, le persone bloccate si trovano sul versante tibetano nella regione dell'Everest». Le persone non si trovano quindi sulla montagna stessa.

«La situazione è precaria», continua. Il motivo? Alcune attrezzature degli escursionisti e degli sherpa sul versante tibetano non sono progettate per situazioni estreme. Egloff ha già visto persone partire con calzature inadeguate e una sola borraccia.

Karl Egloff è stato sul Monte Everest nella primavera del 2025. Foto: karlegloff.com

Ma come si è arrivati a questo punto? Le speculazioni si moltiplicano sul web. Ma Egloff ritiene che sarebbe sbagliato cercare qualcuno a cui dare la colpa.

«La colpa non è né delle persone né delle condizioni meteorologiche. Non conosciamo tutti i fattori e il tempo è imprevedibile in montagna», spiega. Anche con un buon equipaggiamento, in questa zona si raggiungono i propri limiti.

«Ci sono diversi fattori che hanno portato a questa situazione», continua l'esperto. In primo luogo, non si può mai prevedere al 100% il tempo in montagna. In secondo luogo, quest'anno il monsone è arrivato molto prima del previsto.

Come se non bastasse, gli elicotteri non possono decollare a causa del brutto tempo. Secondo Egloff, sul versante tibetano è consuetudine guidare fino a un certo punto e poi proseguire a piedi.

Tuttavia, la neve ha reso la strada impraticabile. «Anche le squadre di soccorso stanno viaggiando a piedi. Ma sta ancora piovendo a dirotto e stanno facendo solo progressi lenti».

«L'altitudine è una questione delicata»

Secondo l'alpinista estremo, non sono solo le persone che stanno lentamente raggiungendo i loro limiti, ma anche gli yak che li accompagnano nel loro viaggio.

«È importante lavorare in squadra in una situazione come questa». Le persone ben equipaggiate dovrebbero fare attenzione a quelle meno equipaggiate. «Si dovrebbe anche allestire un campo di massa. In questo modo ci si può riscaldare a vicenda», dice.

Almost 1,000 trapped on Tibetan side of Mount Everest by blizzard



Hundreds of local villagers and rescue teams have been deployed to clear out snow blocking access to the area which sits at an altitude of more than 4,900 metres. pic.twitter.com/eaBhWtP2CI — Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) October 5, 2025

Se si rimane a lungo a quasi 5'000 metri di altitudine, l'aria finisce per farsi sentire. «Il corpo diventa più debole. Si sente molto di più il freddo. Si ha bisogno di dormire molto di più e si ha più fame». Lui stesso lo ha sperimentato in prima persona.

Il corpo ha anche bisogno di acqua a sufficienza. «Bisogna continuare a sciogliere la neve e a bere. Se potete bruciare qualcosa, accendete un fuoco», consiglia la guida alpina. E se si dispone di risorse sufficienti, si dovrebbe sempre mangiare qualcosa, in modo che le calorie assunte a questa altitudine vengano regolarmente fornite al corpo.

Al momento, bisogna aspettare e vedere come si evolve la situazione. «A un certo punto, però, bisognerà discutere in squadra e, se necessario, mettersi in salvo da soli», perché aspettare i soccorsi potrebbe essere troppo tardi.