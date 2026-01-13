Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»

Jean-Marc, considerato il figlio adottivo dei Moretti, si trovava a «Le Constellation» la notte dell'incendio. Screenshot BFMTV

Era nei pressi della porta d'ingresso quando è scoppiato il panico all'interno del bar «Le Constellation» di Crans-Montana: Jean-Marc, considerato un figlio adottivo dai coniugi Moretti che gestiscono il locale, racconta in un'intervista TV come ha tirato fuori le persone e perché trova ingiusta la rabbia in rete.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Jean-Marc, che è vicino ai Moretti, proprietari de «Le Constellation», descrive in un'intervista come le persone si siano precipitate sulla veranda urlando e poi siano crollate nel fumo.

Racconta di aver visto in seguito «persone l'una sull'altra» all'interno e riferisce che Cyane P., cameriera di 24 anni, è stata trovata senza vita dietro una porta chiusa a chiave.

Difende anche la coppia di proprietari del bar dove si è consumata la tragedia di Capodanno. Mostra di più

La notte dell'incendio a Crans-Montana, Jean-Marc si trovava a pochi metri dall'ingresso del «Le Constellation» quando i primi clienti si sono precipitati fuori urlando.

In un'intervista a «BFMTV» l'uomo, considerato un figlio adottivo dai coniugi Moretti che gestiscono il locale, descrive come un movimento di massa si sia improvvisamente formato verso la veranda e come Jessica Moretti lo abbia avvertito con le parole: «C'è un incendio».

Poi è successo tutto in fretta: le persone si erano ammassate davanti alla porta della veranda, il fumo aveva tolto loro ogni capacità di orientamento.

Insieme ad altri, ha cercato di aiutare il maggior numero di feriti, almeno finché si vedeva ancora qualcosa. Più tardi, quando le fiamme sono state domate, è tornato nel pub. Lì ha trovato «il caos»: le persone erano sdraiate sul pavimento, alcune stavano bruciando.

Particolarmente grave è il racconto riguardante la cameriera Cyane P., che Jean-Marc dice essere stata trovata sul retro, senza vita, dietro una porta. Nelle ore successive hanno tentato invano di rianimarla.

Secondo i media, la vittima e Jean-Marc erano una coppia, ma l'uomo non ha voluto entrare nei dettagli.

L'indagine continua

Jean-Marc, che non ha voluto fornire il suo cognome nell'intervista, ha difeso la coppia che gestiva l'attività. A suo avviso, parte dell'indignazione sui social media è «fuori luogo».

Inoltre, contraddice le critiche quando si tratta della questione degli estintori: «C'erano estintori nel locale, saremo in grado di dimostrarlo», afferma.

Le autorità stanno ancora indagando su cosa sia successo esattamente la notte di Capodanno. Finché non ci sarà una decisione giuridicamente vincolante, per tutti gli accusati vale la presunzione di innocenza.