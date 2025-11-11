Hannibal Gheddafi avrebbe chiesto asilo proprio a Ginevra, dove era finito in prigione 15 anni fa (foto d'archivio) Keystone/EPA/Sabri Elmhedwi

Il figlio del dittatore libico Muammar Gheddafi ha trascorso circa dieci anni in prigione in Libano. Adesso Hannbial è libero, ma non tutte le circostanze del suo rilascio sono chiare.

DPA, Helene Laube dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Hannibal, il figlio dell'ex dittatore libico Muammar Gheddafi, che è stato imprigionato in Libano per circa dieci anni, è stato rilasciato.

Gheddafi è stato liberato su una cauzione di 900'000 dollari e gli è stato revocato il divieto di viaggiare.

Hannibal era stato arrestato in Libano nel 2015, con l'accusa di aver nascosto informazioni sulla scomparsa del leader sciita Musa Al-Sadr in Libia nel 1978. Mostra di più

Hannibal, il figlio dell'ex dittatore libico Muammar Gheddafi, imprigionato in Libano da circa dieci anni, è stato rilasciato, come rende noto il suo avvocato Nassib Schedid alla Deutschen Presse-Agentur.

Secondo la difesa, Gheddafi è stato rilasciato su una cauzione di 900'000 dollari e gli è stato revocato il divieto di viaggiare.

Nato nel 1975, Hannibal era stato arrestato in Libano nel 2015 con l'accusa di aver nascosto informazioni sulla scomparsa del leader sciita Musa Al-Sadr in Libia nel 1978.

La milizia sciita Amal in Libano ritiene che il regime di Gheddafi sia responsabile della scomparsa del religioso di origine iraniana. La Libia ha sempre negato di avere a che fare con la sua scomparsa.

Gheddafi avrebbe chiesto asilo a Ginevra

In passato ci sono state notizie contrastanti sulla sorte del leader sciita, alcune delle quali suggerivano che il defunto governante libico di lungo corso Muammar Gheddafi avesse ordinato il suo assassinio.

Il caso ha ripetutamente messo a dura prova le relazioni tra Libano e Libia ed è tuttora considerato una delle questioni più controverse della recente storia libanese.

A giugno, citando alcuni membri della famiglia, è stato riferito che Gheddafi aveva chiesto asilo a Ginevra, dove era finito in prigione 15 anni fa. L'incidente ha innescato una grave crisi diplomatica tra la Svizzera e la Libia.