Anant Ambani nel suo zoo «Vantara». Wikimedia Commons

Il figlio di Mukesh Ambani, l'uomo più ricco d'Asia, è nel mirino della magistratura: la Corte Suprema indiana ha avviato un'indagine contro Anant Ambani per presunti reati legati al suo zoo privato, chiamato «Vantara».

Sven Ziegler, Agence France-Presse Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Lo zoo «Vantara» ospita più di 200 elefanti, centinaia di grandi felini e quasi 1000 coccodrilli.

La Corte Suprema indiana ha ordinato indagini su possibili reati ambientali e riciclaggio di denaro.

I critici evidenziano la vicinanza dello zoo a una raffineria di petrolio e la mancanza di piani per la reintroduzione in natura. Mostra di più

La Corte Suprema indiana ha annunciato un'indagine sul figlio dell'uomo più ricco dell'Asia per uno zoo privato con migliaia di animali selvatici.

È stata nominata una commissione per indagare sul presunto acquisto illegale di animali, in particolare di elefanti, ha annunciato la Corte. Anant Ambani sarà indagato anche per sospette violazioni delle norme ambientali e per accuse di riciclaggio di denaro.

Ambani è il figlio del multimiliardario Mukesh Ambani, a capo del gruppo di aziende Reliance Industries. Secondo le autorità, Anant tiene più di 200 elefanti, 50 orsi, 160 tigri, 200 leoni, 250 leopardi e 900 coccodrilli nel suo zoo privato, chiamato «Vantara», nello Stato indiano occidentale del Gujarat.

Preoccupazione per gli animali

In passato, gli attivisti per i diritti degli animali hanno criticato la struttura per il fatto di tenere specie in via di estinzione proprio accanto a un'enorme raffineria di petrolio e di non avere alcun piano per liberare gli animali in natura.

Negli scorsi giorni lo zoo ha promesso la sua «piena collaborazione» agli investigatori e ha ribadito il suo impegno «alla trasparenza, alla compassione e al rispetto della legge». Salvare e proteggere gli animali rimane «la missione» dello zoo, ha aggiunto.

Decine di elefanti trasportati in India

A marzo, il quotidiano Süddeutsche Zeitung aveva riportato che l'anno scorso «Vantara» ha fatto arrivare nel suo parco circa 39.000 animali da Paesi come la Repubblica Democratica del Congo, gli Emirati Arabi Uniti e il Venezuela.

Secondo lo zoo, decine di elefanti sono stati trasportati per migliaia di chilometri attraverso l'India in camion appositamente attrezzati.

Il tribunale ha ora sottolineato che le indagini sono iniziate in risposta alle petizioni, ai rapporti dei media e alle denunce delle organizzazioni di conservazione. Si sta anche valutando se il clima rigido del Gujarat sia adatto agli animali.

L'anno scorso, lo zoo è stato uno dei luoghi in cui si sono svolti i festeggiamenti per il matrimonio di Ambani, che sono durati diversi giorni e hanno suscitato grande scalpore. Alla celebrazione si sono esibite star mondiali come Rihanna, Justin Bieber e Katy Perry.