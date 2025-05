Il futuro di Blatten, tra desiderio di partire e voglia di ricostruire

Il disastro al paese di Blatten. Keystone

Il crollo e la scomparsa del ghiacciaio Birch cambierà per sempre la vita dei circa 300 abitanti di Blatten (VS). Tutti trasferiti nella bassa Lötschental, stanno cercando di assorbire il colpo. Ma stanno anche già pensando al futuro.

Keystone-SDA SDA

Le autorità di Blatten hanno riunito i residenti del comune, sparsi nella Lötschental da una decina di giorni, ieri sera nella sala polifunzionale di Wiler (VS). È stata un'occasione per fare il punto della situazione e passare un po' di tempo insieme, parlando, vedendosi e stringendosi. «Abbiamo perso tutto. La nostra tristezza è assoluta», hanno ripetuto instancabilmente nelle ultime 48 ore.

«Le persone sono estremamente colpite e alcune vorrebbero vedere la loro casa per l'ultima volta per poter iniziare l'elaborazione del lutto, sapendo che non potranno più viverci», ha riassunto un abitante incontrato questa mattina. Altri sono già in modalità futura, con una domanda in testa: è meglio ricostruire la propria casa a Blatten o nelle vicinanze, o andarsene per sempre? Questo secondo sentimento è particolarmente diffuso tra i giovani del Paese.

Il ricordo dell'incendio di Wiler

Negli ultimi giorni, gli abitanti della valle sono stati al centro dell'attenzione dei media svizzeri e internazionali e sono stufi: «Non parliamo più», hanno ripetuto più di una volta oggi.

Questa grande tragedia non è la prima a colpire la Lötschental. Nel 1900, l'intero villaggio di Wiler fu distrutto da un incendio. La solidarietà degli abitanti di Blatten, Ferden (VS) e Kippel (VS) giocò un ruolo fondamentale in quell'occasione. «Nella regione, i villaggi sono a volte un po' in competizione, ma noi sappiamo come rimanere uniti», ha dichiarato un anziano del villaggio. «Ora tocca agli abitanti di Ferden, Kippel e Wiler aiutare gli abitanti di Blatten».

Appartamenti offerti alle vittime

In termini pratici, un gran numero di monolocali e appartamenti sono già stati offerti ai cittadini di Blatten in questi comuni, anche se alcuni preferiscono rimanere con le loro famiglie. Secondo un conteggio dello Stato maggiore cantonale di condotta, dal 19 maggio sono state sfollate 365 persone.

Ieri la Catena della Solidarietà ha lanciato un appello per le donazioni. Caritas e la Croce Rossa Svizzera hanno deciso di stanziare 400'000 franchi, mentre il Patronato svizzero per comuni di montagna 1 milione.

Fine anno scolastico: discussioni in corso

Da tempo Blatten non ha più una scuola. Gli allievi delle elementari si recano a Wiler e quelli delle medie a Kippel. Secondo la Divisione della scuola del Canton Vallese, la fine dell'anno scolastico, e in particolare la questione degli esami, è attualmente oggetto di riflessione.

Mentre l'impiego dell'esercito continua a dipendere dalla sicurezza dei luoghi sepolti dalla frana, 50 membri della protezione civile e circa 100 pompieri sono attualmente in servizio.