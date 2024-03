Il futuro sposo scivola e muore durante la festa di fidanzamento

Liam T. e Lilly W. volevano sposarsi, ma il ragazzo si è tagliato il collo in un incidente ed è morto dissanguato. Screenshot GoFundMe

Un giovane inglese stava vivendo il suo sogno in Australia. Il poliziotto stava per sposare la sua fidanzata, dalla quale aspettava un figlio. Ma un incidente alla festa di fidanzamento ha fatto finire la storia d'amore in tragedia.

Doveva essere un grande giorno per Liam T.* e Lilly W.*. La coppia voleva festeggiare il proprio fidanzamento in Australia occidentale e per questo aveva invitato amici e parenti a un party. Ma, come riportato tra gli altri dal «The Sidney Morning Herald», la giornata che doveva essere di festa si è conclusa in tragedia.

Durante il ricevimento, infatti, Liam è scivolato ed è caduto tagliandosi un'arteria del collo. Il giovane è morto dissanguato nonostante i tentativi di soccorrerlo sul posto. La cosa ancora peggiore è che la sua fidanzata ha assistito a tutta la scena.

«È stato fatto di tutto per salvarlo, ma non è bastato», scrive il giornale citando il capo della polizia locale Col Blanch. «So che tutte le persone coinvolte stanno soffrendo molto. Vorrei che potessero svegliarsi da questo incubo».

Gli amici hanno creato una pagina «GoFundMe»

Il 29enne Liam era di origine britannica e si era trasferito in Australia occidentale nel 2010, dove aveva frequentato l'accademia di polizia. Dopo la laurea, il suo ultimo lavoro è stato nella piccola città di Kalgoorlie-Boulder, dove ha lavorato per la Gang Crime Squad, il gruppo di risposta tattica della polizia.

La cosa ancora più triste è che, secondo la pagina «GoFundMe» creata dagli amici per Lilly, la giovane è incinta. Alla festa di fidanzamento, la coppia voleva proprio annunciare che presto sarebbero diventati genitori.

La pagina di crowdfunding ha quindi lo scopo di raccogliere donazioni per la futura mamma. L'obiettivo di raggiungere i 100.000 dollari australiani è stato raggiunto in pochi giorni. «Nessuna somma di denaro al mondo può riportare Liam indietro o cancellare il dolore della sua perdita. Ma speriamo di alleviare il peso che ora grava sulle spalle di Lilly», scrive un amico.

Al momento non è noto come si sia verificato l'incidente. L'ufficio del medico legale locale sta svolgendo un'indagine.