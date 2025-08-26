  1. Clienti privati
LGBTQ+ Il gay più bello d'Italia 2025 è Elio Finocchio: «Sogno di creare una famiglia»

ai-scrape

26.8.2025 - 15:01

Elio Finocchio è stato recentemente eletto come il gay più bello d'Italia in un concorso tenutosi in Toscana. Nonostante il titolo, Elio è ancora alla ricerca dell'amore, lontano dalle app di incontri.

Alessia Moneghini

26.08.2025, 15:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Elio Finocchio è stato eletto il gay più bello d'Italia 2025 in un concorso svoltosi in Toscana.
  • Ha 37 anni, è romano e lavora all'Hard Rock Café della capitale.
  • Al momento single, ha confessato di voler trovare un compagno e creare una famiglia, ma lontano dalle app di incontri.
Mostra di più

Elio Finocchio è stato recentemente eletto come il gay più bello d'Italia, un titolo che ha conquistato durante un concorso tenutosi al Mamamia di Torre Del Lago, in Toscana.

Come riporta, tra gli altri, «Leggo», la giuria, composta da ex vincitori, sponsor e drag queen, ha scelto Elio per la sua bellezza e il suo carisma.

Questo riconoscimento riporta il titolo nel Lazio dopo 13 anni, l'ultimo vincitore della Regione era stato Daniel Argentino di Roma nel 2011.

Elio, che lavora presso l'Hard Rock Café della capitale italiana, ha 37 anni e spesso si trova a confrontarsi con la propria immagine corporea, ammettendo di «litigare con il mio corpo».

Attualmente single, ha alle spalle una relazione significativa e desidera trovare un compagno con cui costruire una famiglia. Ha espresso il desiderio di limitare l'uso delle app di incontri, preferendo un approccio più tradizionale alla ricerca dell'amore.

Tra le figure più influenti nella sua vita, Elio ricorda con affetto e dolore la nonna, una persona che ha avuto un impatto significativo su di lui.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

