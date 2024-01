Dopo la forte nevicata notturna, un uomo lavora con una pala da neve per rimuovere la neve dai parcheggi di un edificio residenziale a Stoccolma. KEYSTONE

Freddo estremo, tempeste di neve e venti di burrasca stanno investendo da giorni la regione scandinava, lasciando migliaia di persone senza elettricità, e altre bloccate per diverse ore nelle loro auto lungo le autostrade intasate e innevate.

La Svezia è il Paese più colpito, con temperature record che non si vedevano da un quarto di secolo: meno 43,6 gradi centigradi registrati in Lapponia, nel profondo nord. Il gelo, proveniente dalla regione artica, sta mettendo a dura prova tutto il Paese, dal nord a sud, con i trasporti in tilt, mentre nella vicina Finlandia una valanga non ha risparmiato una donna e il suo bambino che travolgendoli in un abbraccio mortale.

Per la polizia finlandese i due erano reduci di un'escursione sugli sci che si è rivelata fatale. «La sequenza degli eventi dopo la chiamata d'emergenza non è del tutto chiara, ma sembra che le pessime condizioni meteorologiche combinate con una valanga abbiano causato questo triste e insolito incidente», hanno spiegato le forze dell'ordine.

Migliaia di auto bloccate sulla strada E22

La situazione più drammatica si è registrata nella strada E22 che costeggia il sud della Svezia dove migliaia di auto, bloccate dal manto bianco, sono state liberate dai servizi di soccorso e dall'esercito solo dopo diverse ore. La polizia ha invitato gli automobilisti intrappolati a cercare di restare al caldo e a non abbandonare i propri veicoli, malgrado l'insofferenza tra chi lamentava lentezza nei soccorsi e difficoltà a reperire cibo e acqua potabile.

A nord invece nel comune di Alvsbyn gli abitanti si sono svegliati senza elettricità e con la colonnina di mercurio scesa a meno 35 gradi. Secondo l'agenzia di stampa Tt, attorno alle quattro del mattino il comune, che si trova a circa 900 chilometri a nord di Stoccolma, ha avvertito che la corrente era saltata.

Molte casa ancora al buio, scuole chiuse

Ma nonostante il ripristino per circa un migliaio di abitazioni, altre 3.000 case sono ancora al buio. A complicare la situazione la mancanza totale di diretta luce solare in questo periodo dell'anno per via della latitudine del nord Europa.

Il freddo intenso ha anche provocato la chiusura delle scuole e l'interruzione di numerosi treni in Norvegia: a Kautokeino, non distante da Capo Nord, il termometro è sceso a meno 41,6 gradi.

E in Europa continentale non va meglio, attraversata da forti piogge che hanno causato inondazioni, dalla Germania alla Francia – dove è stato registrato un decesso –, fino ai Paesi Bassi. Il governo francese ha annunciato «risposte eccezionali» per il nord del Paese. L'attenzione è focalizzata in particolare sul dipartimento del Pas-de-Calais, classificato in allerta rossa.

SDA