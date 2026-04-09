Il ghiaccio si rompe e in due cadono nell'acqua gelata del Lago di Braies, ecco il video

Il video della tragedia sfiorata sul lago di Braies. Il ghiaccio cede i turisti finiscono in acqua

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Le immagini documentano il momento del cedimento della superficie e in esse si vedono le persone cadute in acqua. Immediatamente soccorse, hanno riportato solo un principio di ipotermia. Le autorità ribadiscono la pericolosità della situazione attuale.

Hai fretta? blue News riassume per te Un episodio pericoloso si è verificato il lunedì di Pasquetta sul Lago di Braies, che si trova nel cuore del Trentino-Alto Adige.

Un gruppo di visitatori ha deciso di camminare sulla superficie ghiacciata nonostante i rischi conosciuti e indicati.

E, improvvisamente, la lastra non ha retto il peso. Due ragazzi sono quindi finiti nell'acqua gelida.

Il padre dei due giovani ha tentato immediatamente il salvataggio, ma anche lui è scivolato nel lago insieme ad altre persone che volevano aiutare.

I due ragazzi hanno riportato solo un principio di ipotermia. Mostra di più

Il lunedì di Pasquetta è stato teatro di un episodio decisamente pericoloso sulle sponde del Lago di Braies, che si trova nel cuore del Trentino-Alto Adige, ed è meta anche di molti turisti ticinesi.

Un gruppo di visitatori ha deciso di camminare sulla superficie ghiacciata nonostante i rischi conosciuti e indicati. E, improvvisamente, la lastra non ha retto il peso. Due ragazzi sono quindi finiti nell'acqua gelida.

Il padre dei due giovani ha tentato immediatamente il salvataggio, ma anche lui è scivolato nel lago insieme ad altre persone che volevano aiutare.

Per fortuna l'epilogo non è stato tragico: i due ragazzi sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di San Candido per le cure necessarie. Hanno riportato solo un principio di ipotermia.

Le immagini dell'accaduto

Una turista proveniente dal Portogallo ha filmato la scena dal bordo del lago. Il video, diffuso da «TG La7», mostra chiaramente i momenti di panico e il cedimento del ghiaccio.

La donna ha commentato in diretta quanto stava accadendo e le immagini sono state successivamente condivise sui social network.

L'appello delle autorità

Dopo l'incidente le autorità locali hanno lanciato un nuovo avvertimento. I Vigili del Fuoco avevano già segnalato il pericolo nei giorni precedenti. Le attuali condizioni meteorologiche e l'esposizione prolungata al sole hanno infatti indebolito la crosta di ghiaccio, che non è più in grado di sostenere il peso di una persona.

Di recente si sono verificati altri episodi simili che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi.