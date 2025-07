Il Giappone ha declassato l'allerta tsunami per un'ampia fascia dell'arcipelago. KEYSTONE

Il Giappone ha declassato l'allerta tsunami per un'ampia fascia dell'arcipelago, ha annunciato oggi l'Agenzia meteorologica del Paese: rimangono invariate, invece, le allerte per le aree settentrionali. Anche per le isole Hawaii l'allarme tsunami è stato declassato ad «avviso». Mentre in Polinesia sono attese onde alte fino a quattro metri.

Keystone-SDA SDA

Le allerte per la regione orientale del Giappone, Ibaraki, fino alla regione meridionale di Wakayama, sono state declassate ad «avvisi», si legge sul sito dell'Agenzia.

Onde di tsunami alte fino a 60 centimetri sono state registrate in vaste aree della costa pacifica del Paese in seguito al terremoto di magnitudo 8.8 che ha colpito la penisola di Kamchatka, in Russia.

Fino alla prima serata, era in ancora in vigore l'allerta di evacuazione per quasi 2 milioni di persone emesso dall'Agenzia meteorologica, che copre zone dall'Hokkaido, nel nord dell'arcipelago, fino alla prefettura di Wakayama, a sud-ovest. I trasporti ferroviari, stradali e aerei lungo la costa orientale sono stati interrotti.

Onde fino a 60 centimetri hanno raggiunto dopo le 13:00 la città di Hamanaka nell'Hokkaido, e il porto di Kuji nella prefettura di Iwate. Un'onda di 20 centimetri è stata registrata nel quartiere di Harumi di Tokyo.

Chiuso l'aeroporto di Sendai e sospesi i treni sulla costa

Il premier Shigeru Ishiba ha promesso di adottare tutte le misure possibili per garantire la sicurezza della popolazione, ordinando ai ministeri e alle agenzie di mitigare eventuali danni causati dallo tsunami.

L'allerta tsunami ha portato alla chiusura delle piste dell'aeroporto di Sendai nella prefettura di Miyagi, nel nord-est del Giappone, mentre i due operatori ferroviari, JR East e JR Central, hanno sospeso i servizi nelle zone costiere, e le spiagge della prefettura di Miyagi sono state chiuse.

Cautela anche tra le aziende: la Nissan ha interrotto la produzione negli stabilimenti delle prefetture di Kanagawa e Fukushima, così come gli operatori delle catene di mini-market, tra cui Seven-Eleven, che hanno temporaneamente chiuso centinaia di negozi lungo la costa del Pacifico.

Attese onde fino a 4 metri in Polinesia

Nel frattempo, le autorità della Polinesia francese hanno annunciato che nella regione sono attese onde alte fino a quattro metri in seguito al terremoto di magnitudo 8.8 che ha colpito la Kamchatka.

Si prevedono per questa notte onde alte fino a quattro metri nell'arcipelago delle Marchesi, nella Polinesia francese, secondo l'Alto commissariato della collettività d'oltremare della Francia.

Un'onda oceanica che va da «1,10 metri a 4 metri sull'isola di Nuku Hiva, invece dei 2,20 m inizialmente previsti» dovrebbe colpire l'arcipelago delle Marchesi durante la notte «a partire dalle 00:57» ora locale (le 12:27 in Svizzera), si legge in un comunicato stampa dell'Alto commissariato. Anche le isole di Ua Huka e Hiva Oa sono interessate dall'allerta tsunami.

Rientra l'allerta tsunami alle Hawaii

Mentre il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha declassato ad «avviso» l'allarme tsunami per le isole Hawaii, riporta la «BBC». Il «peggio è passato», ha detto il direttore del Centro, Chip McCreery, secondo la «CNN».

Da parte sua, il direttore dell'Agenzia per la gestione delle emergenze delle Hawaii, Stephen Logan, ha affermato che le persone evacuate possono tornare nelle loro case. Logan ha inoltre raccomandato agli automobilisti di mantenete una velocità contenuta a causa delle inondazioni in alcune aree.

Un «avviso» prevede la possibilità di forti onde, piccole inondazioni e forti correnti, ma non un violento tsunami.