L'ultimo numero della rivista di moda "Vogue" e la rivista canina "Dogue". Le due riviste sono in lite legale. Immagine: Vogue/Dogue

L'editore Condé Nast ha fatto causa a «Dogue» per la presunta confusione con «Vogue». La fondatrice di Dogue si oppone alla citazione in giudizio, definendo la sua resistenza una battaglia per la tutela dei creativi indipendenti.

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te L'editore Condé Nast ha intentato una causa contro la rivista di moda canina «Dogue», adducendo un rischio deliberato di confusione con la testata «Vogue».

La fondatrice di Dogue, Olga Portnaya, respinge le accuse e interpreta la controversia come una lotta fondamentale per la libertà creativa degli artisti indipendenti.

Condé Nast chiede un risarcimento danni e la distruzione di tutte le copie esistenti della pubblicazione. Mostra di più

Esiste una rivista di moda che viene pubblicata otto volte all'anno e vende più di un milione di copie per numero: si chiama «Vogue».

Esiste poi una rivista di moda canina che viene pubblicata irregolarmente e che vende circa 100 copie a numero in un'unica edicola di Beverly Hills, in California: si chiama «Dogue».

Per tre anni le due pubblicazioni hanno convissuto senza problemi. Ora Condé Nast, l'editore di «Vogue», ha intentato una causa contro la seconda.

L'accusa? «Dogue» vuole deliberatamente creare confusione e suggerire un collegamento con «Vogue». Secondo la citazione in giudizio, ciò ha «probabilmente causato danni irreparabili» all'editore.

«Mi batto anche per gli altri creativi indipendenti»

Dietro «Dogue» c'è la graphic designer e fotografa Olga Portnaya, che ha lanciato la rivista nel 2021. È stupita dall'azione legale di Condé Nast: «L'arte e la cultura si sono sempre evolute attraverso la reinterpretazione e il dialogo», ha dichiarato al «New York Times».

Per lei, la controversia va oltre il suo progetto: «Non sto combattendo solo per il mio lavoro e per la nostra comunità, ma anche per altri creativi indipendenti».

Il caso presenta anche una certa ironia: la stessa «Vogue» ha pubblicato un inserto digitale chiamato proprio «Dogue» nell'agosto 2024, ritraendo i cani delle celebrità. La responsabile del progetto era Chloe Malle, nominata direttrice di Vogue.com in autunno. Un secondo numero di questo «Dogue» ufficiale è previsto per l'estate del 2025.

Stando a Condé Nast, l'editore ha cercato più volte di raggiungere un accordo extragiudiziale con Portnaya prima di intentare la causa. Secondo il «New York Times», già nell'ottobre del 2024 Condé Nast le aveva inviato una lettera di diffida (cessazione delle attività), chiedendole di rinominare la sua rivista.

L'editore ha inoltre presentato un'opposizione alla domanda di registrazione del marchio «Dogue», che Portnaya aveva depositato nel 2022 e che è tuttora in sospeso.

La controversia ruota attorno a una questione centrale: quanto è grande il rischio effettivo di confusione tra «Vogue» e «Dogue»? I lettori potrebbero davvero credere che la piccola rivista per cani sia un prodotto del gigante della moda?

Condé Nast ne è convinta: l'editore chiede un risarcimento danni di importo imprecisato e pretende che tutte le copie di «Dogue» vengano consegnate per essere distrutte. Portnaya, dal canto suo, ha lanciato un appello per raccogliere donazioni a copertura delle ingenti spese legali.