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Giustizia Il giocatore del PSG Achraf Hakimi a processo per stupro: «Finalmente potrò parlare»

SDA

19.6.2026 - 19:20

Il giocatore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi è a processo in Francia per stupro.
Il giocatore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi è a processo in Francia per stupro.
KEYSTONE

Il giocatore del Paris Saint-Germain e capitano della Nazionale marocchina Achraf Hakimi sarà processato per stupro in Francia. Lo ha deciso la corte d'appello del tribunale di Versailles, a Parigi, rigettando il ricorso che il calciatore aveva presentato a febbraio dopo il rinvio a giudizio e sostenendo che durante le indagini siano stati trovati sufficienti elementi per giustificare l'inizio del processo.

Keystone-SDA

19.06.2026, 19:20

«Finalmente potrò parlare», ha scritto sui social l'accusato, in aperta polemica con la pronuncia. La vicenda è nata da una denuncia presentata da una donna conosciuta su Instagram che era stata a casa del terzino nel febbraio del 2023, dove sostiene di aver subito una violenza sessuale.

A poche ore dalla partita del Marocco contro la Scozia nel gruppo C del Mondiale, in cui Hakimi è impegnato a guidare i Leoni dell'Atlante dopo il pareggio iniziale contro il Brasile, Hakimi ha pubblicato sul suo profilo X un messaggio molto duro in merito.

«Finalmente potrò parlare»

«La giustizia mi ha guardato negli occhi – ha scritto – e mi ha detto: "Se non fossi stato famoso, non ci sarebbe mai stato alcun caso". Ho scelto di tacere per anni. Ho pensato che mantenere la dignità, essere paziente e riporre fiducia nella giustizia avrebbe permesso che venissero prese le decisioni giuste. A volte ho la sensazione di essere diventato un bersaglio facile. Aspetto questo processo sin dal primo giorno. E ora lo attendo con impazienza. Finalmente – ha concluso – potrò parlare».

«Questa decisione è perfettamente coerente con gli elementi del fascicolo e conforme ai pareri del procuratore della Repubblica, del giudice istruttore e del procuratore generale presso la Corte d'appello», ha commentato invece l'avvocato della denunciante, mentre la difesa di Hakimi sostiene che «la moltitudine di elementi a discarico emersi dall'indagine e dall'istruttoria avrebbe, in qualsiasi altro caso, portato all'archiviazione del procedimento».

Infine, il Paris Saint-Germain «si impegna a garantire al proprio giocatore un ambiente di lavoro sereno, rispettoso e conforme ai principi fondamentali del diritto», fa sapere a L'Équipe, ribadendo il proprio impegno «costante e inequivocabile nella lotta contro ogni forma di violenza, in particolare quella sessuale».

Giustizia. Il giocatore del PSG Hakimi rinviato a giudizio per stupro

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