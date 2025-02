Il Golfo del Messico ha cambiato nome, ecco perché Google Maps ha eseguito l'ordine di Trump

Immagine di Google Maps, come si vede sul browser a New York, l'11 febbraio 2025. KEYSTONE

In seguito a un ordine di Donald Trump, Google Maps ha aggiornato il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America, ma solo per gli utenti residenti negli Stati Uniti. Non sono mancate le reazioni, contrastanti.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te: Il presidente statunitense Donald Trump aveva richiesto che il Golfo del Messico fosse rinominato nei documenti governativi statunitensi, dopo il suo ritorno in carica il mese scorso.

Google Maps ha modificato il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America per gli utenti dell'app negli Stati Uniti.

Google ha spiegato che il cambiamento è una «pratica di lunga data», che segue le modifiche dei nomi quando aggiornate da fonti governative ufficiali.

Per la presidente del Messico, Sheinbaum, gli Stati Uniti non hanno il diritto legale di cambiare il nome del Golfo, poiché la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare stabilisce che il territorio sovrano di un Paese si estende solo fino a 12 miglia nautiche dalla costa.

L'Associated Press (AP), un'organizzazione mediatica globale, ha dichiarato che non cambierà il nome della massa d'acqua.

Per ritorsione la Casa Bianca ha vietato a un giornalista dell'AP di coprire la firma di un ordine esecutivo nello Studio Ovale. Mostra di più

Google Maps ha modificato il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America per gli utenti dell'app negli Stati Uniti.

Questa decisione segue un ordine del presidente Donald Trump, che ha richiesto che il Golfo fosse rinominato nei documenti governativi statunitensi dopo il suo ritorno in carica il mese scorso.

Come riportato e verificato dalla BBC, Google ha spiegato che il cambiamento è parte di una «pratica di lunga data» di seguire le modifiche dei nomi quando aggiornate da fonti governative ufficiali.

Per gli utenti in Messico e nel resto del mondo, l'app mostrerà l'etichetta: «Golfo del Messico (Golfo d'America)».

La modifica è stata effettuata lunedì dopo che il Geographic Names Information System, un database governativo statunitense gestito dal Dipartimento degli Interni, ne ha aggiornato il nome.

La nuova denominazione recita: «Il Golfo d'America, precedentemente noto come Golfo del Messico, con una profondità media di 5300 piedi (circa 1'615 metri, ndr), è un importante corpo d'acqua quasi completamente circondato dal Nord America, con le coste orientali, settentrionali e nordoccidentali negli Stati Uniti e le coste sudoccidentali e meridionali in Messico».

Il cambiamento è stato fatto in conformità con l'ordine esecutivo di Trump per «ripristinare nomi che onorano la grandezza americana». Dopo la firma dell'ordine, il presidente statunitense ha proclamato il 9 febbraio come «Giorno del Golfo d'America», invitando i funzionari pubblici e tutti i cittadini degli Stati Uniti a osservare la giornata con programmi, cerimonie e attività appropriate.

Il Messico non ci sta

Intanto la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum ha chiesto a Google di riconsiderare la decisione di rinominare il Golfo del Messico, sostenendo che gli Stati Uniti non hanno il diritto legale di cambiare il nome del Golfo, dato che la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare stabilisce che il territorio sovrano di un Paese si estende solo fino a 12 miglia nautiche dalla costa.

I media non cambiano e Trump li punisce

L'Associated Press, un'organizzazione mediatica globale, ha dichiarato che non cambierà il nome della massa d'acqua nella sua guida, utilizzata dalla maggior parte dei media statunitensi. A causa di questa decisione, la Casa Bianca ha vietato a un giornalista dell'AP di coprire la firma di un ordine esecutivo nello Studio Ovale.

«È allarmante che l'amministrazione Trump punisca l'AP per il suo giornalismo indipendente,» ha dichiarato Julie Pace, direttore esecutivo dell'AP, in un comunicato.

«Limitare il nostro accesso allo Studio Ovale basandosi sul contenuto del discorso dell'AP non solo ostacola gravemente l'accesso del pubblico a notizie indipendenti, ma viola chiaramente il Primo Emendamento».

Non solo il Golfo

L'ordine esecutivo del tycoon, firmato il 20 gennaio, ha anche ordinato che la montagna più alta del Nord America, il Denali, fosse chiamata Monte McKinley, il suo nome precedente.

Questo cambiamento non è ancora riflesso su Google Maps, anche se l'AP ha adottato il vecchio nome della montagna nella sua guida.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.