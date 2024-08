L'opera di Banksy allo Zoo di Londra. Keystone

Il gorilla che libera alcuni uccelli realizzato da Banksy all'ingresso dello zoo di Londra sarebbe l'ultima opera della serie dedicata agli animali che per nove giorni consecutivi il celebre street artist ha fatto comparire nelle strade della capitale britannica.

SDA

Lo riporta la Bbc che ha sentito i collaboratori dell'artista. La serie, soprannominata «London Zoo», è stata interamente realizzata da Banksy di notte in diversi quartieri della metropoli.

Il luogo scelto per chiudere il suo lavoro fa pensare a un significato animalista, anche se nei giorni scorsi fonti vicine all'artista avevano parlato della volontà di diffondere un messaggio divertente e spensierato in un Regno Unito segnato dalle brutte notizie, come quelle dei violenti disordini organizzati dai gruppi dell'ultradestra in diverse città.

SDA