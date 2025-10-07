"I cellulari e i social network rubano l'infanzia ai nostri figli", ha motivato la premier Mette Frederiksen. Keystone

La Danimarca vuole vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni, ha annunciato la prima ministra Mette Frederiksen.

Keystone-SDA SDA

«Il governo proporrà di vietare diversi social network ai bambini e ai giovani di età inferiore ai 15 anni», ha detto Frederiksen durante il suo discorso all'apertura della sessione parlamentare. Nel disegno di legge che sarà presentato prossimamente i genitori avranno la possibilità di autorizzare i propri figli a utilizzarli a partire dai 13 anni.

«I cellulari e i social network rubano l'infanzia ai nostri figli», ha insistito la premier, sostenendo che il 60% dei ragazzi danesi tra gli 11 e i 19 anni preferisce restare a casa piuttosto che uscire con gli amici nel tempo libero. Le modalità di controllo di questo divieto non sono state ancora specificate.

A livello internazionale, l'Australia è stato uno dei paesi Pionieri nella regolamentazione di Internet: alla fine del 2024 il suo Parlamento ha approvato una legge che vieta l'accesso ai social network come TikTok, X, Facebook e Instagram ai minori di 16 anni.

A giugno, la Grecia ha proposto di fissare un'età minima per l'accesso a Internet a livello dell'intera Ue, al di sotto della quale i bambini non potrebbero accedere ai social network senza il consenso dei genitori.