Il grande maestro di scacchi Daniel Naroditsky (foto d'archivio) sda

Il mondo degli scacchi è in lutto per la scomparsa di Daniel Naroditsky, gran maestro americano morto a soli 29 anni. La notizia è stata diffusa dalla sua famiglia attraverso il Charlotte Chess Center, e riportata tra gli altri dalla «Gazzetta dello Sport», ma le cause della morte non sono ancora state chiarite.

«Con grande tristezza annunciamo l'improvvisa scomparsa di Daniel Naroditsky», si legge nella dichiarazione del club.

Naroditsky era un giocatore di scacchi di talento, commentatore e insegnante, rispettato e ammirato a livello globale. Nato in California il 9 novembre 1995, è stato una delle figure più riconosciute nel panorama scacchistico statunitense.

Dopo aver vinto il titolo di campione del mondo giovanile, ha ottenuto il titolo di gran maestro nel 2013. Oltre a competere, era noto per il suo lavoro come commentatore, scrittore e formatore online, trasmettendo regolarmente su piattaforme come Twitch e YouTube.

La sua capacità di insegnare e la sua personalità amichevole hanno lasciato un segno indelebile tra giocatori e appassionati.

Rensch: «Un volto straordinario e fonte di ispirazione»

«Sono devastato», ha dichiarato Hikaru Nakamura, numero due americano, mentre Danny Rensch di Chess.com ha descritto Naroditsky come «un volto straordinario e fonte di ispirazione per il nostro gioco».

Naroditsky ha iniziato a giocare a scacchi a sei anni, imparando dal padre, e presto si è distinto come prodigio, diventando il più giovane vincitore del Northern California K–12 Chess Championship.

La sua carriera internazionale è decollata nel 2007 con la vittoria nella sezione Under 12 del Campionato del Mondo Giovanile di Scacchi. Recentemente, ad agosto 2025, ha trionfato nel Campionato Nazionale Blitz Statunitense con un punteggio perfetto.

Era anche un avversario temuto nei Titled Tuesday di Chess.com.

Ampio seguito su Twitch e YouTube

Negli ultimi anni, Naroditsky ha bilanciato la sua carriera di giocatore con quella di creatore di contenuti, guadagnando un ampio seguito su Twitch e YouTube grazie ai suoi commenti approfonditi e alle lezioni didattiche.

La sua personalità solare e le sue capacità di insegnamento lo hanno reso una figura rispettata nel mondo degli scacchi.

Dal 2020 al 2025, è stato il «grande maestro in sede» del Charlotte Chess Center, che era diventato la sua casa dopo gli studi in Storia alla Stanford University.

Nel 2024 è stato coinvolto in una controversia dopo essere stato accusato di barare online dall'ex Campione del Mondo Vladimir Kramnik, accuse che ha negato e per le quali ha ricevuto il supporto pubblico di Hikaru Nakamura.