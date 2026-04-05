Il grande chef Redzepi lascia il Noma: dipendenti presi a pugni e abusati mentalmente

Ci sono gravi accuse nei confronti del cofondatore del Noma René Redzepi. Immagine d'archivio: KEYSTONE

René Redzepi ha co-fondato la nuova cucina nordica e ha reso il Noma di Copenaghen il miglior ristorante del mondo. Ma ora il lato oscuro dello chef creativo sta venendo alla luce: la sua inclinazione alla violenza contro i suoi dipendenti.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2003 lo chef danese René Redzepi e un suo collega hanno fondato il ristorante Noma a Copenaghen, che è poi salito alla ribalta, ottenendo tre stelle Michelin e venendo riconosciuto come il migliore al mondo.

Il «New York Times» riporta come il grande chef abbia ferito psicologicamente e picchiato fisicamente i dipendenti del locale.

Redzepi avrebbe inveito contro di loro, li avrebbe accoltellati e presi a pugni: se avessero parlato, avrebbe minacciato di farli marchiare a fuoco nel settore o di farli espatriare. Mostra di più

Nel 2004 lo chef danese Claus Meyer ha scritto il «Nordisk Køkkenmanifesto», il manifesto della cucina nordica, con l'aiuto di dodici colleghi del Nord Europa.

Uno dei firmatari era il suo connazionale René Redzepi, con il quale ha aperto il ristorante Noma a Copenaghen, nel 2003.

Mayer e Redzepi sono diventati i pionieri della nuova cucina nordica: il loro ristorante, il cui nome è una contrazione delle parole nordisk (nordico) e mad (cibo), è entrato per la prima volta nella lista dei World's 50 Best Restaurants nel 2006, al 33° posto.

Nel 2010 il Noma si era guadagnato il primo posto, che avrebbe occupato per altri cinque anni.

René Redzepi prepara un hamburger vegetariano al Noma di Copenhagen il 24 novembre 2014. KEYSTONE

Dal 2008 al 2020, il ristorante ottiene due stelle Michelin, e dal 2021 addirittura tre. Grazie al Noma, la Danimarca diventa una mecca per la scena gastronomica internazionale: gli chef Redzepi e Mayer aprono filiali pop-up, a volte a Londra, a volte a Kyoto.

Dietro il ristorante, vengono allestiti una stazione di fermentazione e un laboratorio alimentare dove vengono creati nuovi piatti.

Ma la storia di successo di Noma e del suo capo chef comincia a incrinarsi: il «New York Times» (NYT) riporta che Redzepi avrebbe abusato mentalmente e fisicamente dei suoi dipendenti.

Il quotidiano statunitense ha parlato con 35 ex collaboratori che hanno confermato che tra il 2009 e il 2017 si sono verificati episodi di bullismo massiccio, comprese le percosse. 30 sono stati colpiti in prima persona.

Vittime «anche gli stagisti»

La ricerca è stata sollecitata da un post su Instagram di Jason Ignacio White, che gestiva il laboratorio di fermentazione del Noma. In questo scrive che Redzepi colpiva il personale al petto e allo stomaco con un pugno.

Lo avrebbe pugnalato con forchette da barbecue sotto il tavolo, davanti ai clienti, in modo che nessuno se ne accorgesse.

Secondo il NYT, altre fonti hanno riferito di «traumi persistenti dovuti a maltrattamenti psicologici, come intimidazioni, vergogna corporea e ridicolizzazione pubblica».

Lo chef danese aveva poi minacciato le persone colpite: se le vittime si fossero fatte avanti, avrebbe fatto in modo che non avrebbero più trovato lavoro nel settore, che sarebbero state espulse o che i loro partner avrebbero perso il lavoro.

L'australiano Ben è stato assunto al Noma nel 2012. Era normale che tutti venissero penalizzati se qualcuno commetteva un errore, racconta lo chef. «Lui si è limitato a colpirci sul petto». Allo stesso tempo, la star della cucina li sgridava. «Anche gli stagisti che avevano raccolto i fiori di sambuco al piano di sopra».

«Andare al lavoro è come andare in guerra»

Ben descrive l'atmosfera a lavoro: «Sembrava di lavorare in un pronto soccorso o in un sottomarino che stava affondando. È stato un inferno, ma ho imparato così tanto che non me ne pento».

Pure una chef londinese si trasferisce alla sua esperienza a Copenaghen nel 2013: vuole parlare solo in forma anonima di ciò che ha vissuto.

Impiegato al Noma nel 2017. KEYSTONE

Una sera, la donna usa il cellulare per abbassare la musica su richiesta di un avventore. Ma i cellulari sono vietati al Noma: quando Redzepi la vede, le dà un pugno così forte sulle costole senza dire una parola.

La donna barcolla e si lacera la pelle dell'anca a causa di un angolo appuntito del bancone della cucina.

È poi rimasta a terra sanguinante e in lacrime. Nessuno ha reagito o aiutato quando è corsa nello spogliatoio. Più tardi, il sous-chef è arrivato e le ha chiesto se volesse continuare a lavorare.

Lei lo fa e rispetta gli ultimi mesi del suo contratto. In quanto latina, non vuole perdere questa fase importante della sua carriera.

«Mi ci sono voluti anni per riprendermi»

Redzepi «ha cresciuto una generazione di bulli e ci ha vittimizzato»: questo è quanto afferma Mehmet Çekirge, stagista nel ristorante stellato nel 2018. Il turco veniva infastidito dai rumori del mangiare e chiamato «asino». Non era fatto della «stoffa del Noma», gli era stato detto.

«Ho ingoiato tutto perché volevo dimostrare che ero un uomo di squadra, che potevo farcela», spiega Çekirge al NYT. Ne ha sentito le conseguenze solo dopo i tre mesi di impiego: «Mi ci sono voluti anni per riprendermi».

Il fatto che Redzepi non sia sempre un buon interlocutore viene rivelato per la prima volta nel 2008 nel documentario «Noma at Boiling Point», in cui lo chef diventa piuttosto rumoroso.

Nel 2015 in un saggio, ammette di essere una «bestia» in cucina. Nel 2022 confessa al Times che sta cercando di cambiare vita con «molte, molte ore di terapia».

Ma afferma anche di non aver mai picchiato nessuno. Alla domanda del NYT, il danese commenta nuovamente: «Anche se non riconosco tutti i dettagli di queste storie, posso riconoscervi abbastanza del mio comportamento passato per capire che le mie azioni hanno danneggiato le persone che hanno lavorato con me».

Redzepi ha poi annunciato il suo ritiro dal Noma.