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È uscito con il suo kayak per filmare gli squali, non era la prima volta, ma mai si sarebbe aspettato tanta curiosità da parte del grande predatore. La videocamera ha così filmato l'interno della bocca di un grande squalo bianco.

Hai fretta? blue News riassume per te The Malibu Artist, così si fa chiamare, stava riprendendo dei pescecani al largo della costa californiana, quando un grande squalo bianco, curioso, ha aperto le sue fauci proprio davanti alla videocamera.

Il grande predatore è circolato attorno al kayak di Carlos Gauna, prima di azzannare l'apparecchio.

L'uomo, ignaro, è stato avvertito dall'amico che pilotava il drone. Mostra di più

Un uomo che stava riprendendo degli squali al largo della costa della California meridionale è riuscito a filmare l'interno della bocca di un grande squalo bianco nel momento in cui l'animale ha afferrato la videocamera con un morso.

Come riportato da «upi.com» Carlos Gauna, noto su YouTube come «The Malibu Artist», ha raccontato che era in mare con il suo kayak per riprendere i grandi predatori.

Stava usando diverse telecamere: su di lui, sulla canoa monoposto, una nell'acqua, che trascina grazie a una corda di pochi metri e un drone, quando uno squalo bianco di grosse dimensioni si è avvicinato a quella immersa e ha cercato di azzannarla.

«Sono stato spesso vicino agli squali», ha raccontato Gauna a KTLA-TV. «Di solito non ti attaccano in quel modo».

Lo youtuber e videomaker ha spiegato di aver perso il contatto con l’amico che pilotava il drone, quindi all’inizio non sapeva dove si trovasse il pescecane.

«Non sapendo dove fosse l'animale, mi sono voltato e ho visto la sua ombra proprio dietro di me», ha detto. «Quando sono riuscito a mettermi in contatto con il mio amico, tutto quello che sentivo era che urlava: ‹Ha preso la telecamera! Ha preso la telecamera!›».

«The Malibu Artist» ha detto che il grande predatore non è riuscito ad allontanarsi con l'apparecchio, ma ha rotto la cupola protettiva che circondava la sua attrezzatura.