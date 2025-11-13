  1. Clienti privati
World Cheese Award 2025 Il miglior formaggio al mondo è il Gruyère Aop

SDA

13.11.2025 - 20:30

Pius Frutiger con il World Chees Award: il suo Gruyère Aop Spezial di 18 mesi è il miglior formaggio al mondo.
Pius Frutiger con il World Chees Award: il suo Gruyère Aop Spezial di 18 mesi è il miglior formaggio al mondo.
Keystone

È il Gruyère Aop Spezial 18 mesi del caseificio di montagna Vorderfultigen (BE) il vincitore del World Cheese Award 2025. Il miglio formaggio al mondo arriva dalla Svizzera, che quest'anno ha ospitato la competizione a Berna.

Keystone-SDA

13.11.2025, 20:30

13.11.2025, 20:36

Nella Neue Festhalle della capitale elvetica, il Gruyere Aop del caseificio Vorderfultigen ha avuto la meglio, con 85 punti, sugli altri 13 formaggi arrivati in finale, quattro dei quali svizzeri."È un grande onore per noi, è un riconoscimento al nostro duro lavoro, sette giorni su sette 365 giorni all'anno», ha detto ritirando il premio il vincitore, Pius Hitz.

Berna per tre giorni è stata la capitale mondiale del formaggio: sono stati 5'244 quelli degustati da una giuria internazionale composta da 256 esperti. Un'edizione record per numero di formaggi, il 9,13% in più rispetto all'edizione precedente, provenienti da 46 Paesi del mondo, tra cui per la prima volta Afghanistan e Panama. Di questi, 948 sono stati formaggi svizzeri, quasi un quinto del totale, ha reso noto l'Interprofessione del Gruyère.

Il Gruyere Aop (Appellation d'origine protégée) è un formaggio dall'aroma raffinato le cui origini risalgono almeno al 1115. I piccoli caseifici artigianali che lo producono, nella regione attorno al comune di Gruyères (FR), seguono ancora oggi la ricetta tradizionale. Prodotta con latte crudo di mucche nutrite con erba in estate e con fieno in inverno, ogni forma da circa 35 chili richiede non meno di 400 litri di latte fresco e ha una stagionatura che va dai 5 ai 18 mesi.

Su ogni forma figurano il numero di identificazione, il numero del caseificio e la data di produzione mentre sullo scalzo figura il nome del formaggio e il luogo di provenienza, in modo da assicurare l'autenticità del prodotto.

