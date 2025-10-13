L'aereo Ryanair ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Henning Kaiser/dpa

Un aereo Ryanair ha volato quasi senza carburante durante una tempesta sul Regno Unito. Il pilota ha dovuto attivare il codice di emergenza internazionale e atterrare a Manchester poco prima che il serbatoio si esaurisse.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un volo Ryanair da Pisa a Glasgow ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Manchester dopo aver quasi esaurito il carburante.

Secondo le autorità, quando il volo è atterrato erano rimasti a bordo solo 220 chilogrammi di paraffina, sufficienti per circa sei minuti di volo.

L'autorità aeronautica britannica sta ora indagando sull'incidente e sulle procedure in caso di condizioni meteorologiche estreme. Mostra di più

Un volo Ryanair da Pisa a Glasgow si è trovato in una situazione pericolosa all'inizio di ottobre. A causa della tempesta «Amy», che ha spazzato il Regno Unito con venti fino a 160 chilometri orari, il 3 ottobre l'aereo ha dovuto deviare dalla sua rotta ed effettuare un atterraggio di emergenza a Manchester.

Come riporta il quotidiano italiano «Corriere della Sera», l'equipaggio ha lanciato l'allarme internazionale «Mayday Fuel» dopo che diversi tentativi di atterrare a Edimburgo erano falliti. Il codice di emergenza Squawk 7700 è il livello di allarme più alto per gli incidenti aerei.

Quando l'aereo è atterrato a Manchester, in sicurezza secondo il rapporto investigativo, nei serbatoi erano rimasti solo 220 chilogrammi di carburante, sufficienti per circa cinque-sei minuti di viaggio. Questa è la quantità minima assoluta prima che un aereo sia considerato non idoneo al volo.

«Solo dopo l'atterraggio ci siamo resi conto di quanto fosse critica la situazione», ha dichiarato un passeggero ai media britannici.

Indagine dettagliata in corso

Le autorità aeronautiche hanno avviato un'indagine. Tra le altre cose, si stanno esaminando la pianificazione del carburante e i processi decisionali dell'equipaggio in condizioni meteorologiche estreme.

Ryanair ha spiegato: «Questo volo ha segnalato la situazione alle autorità competenti, con le quali stiamo collaborando pienamente. Poiché si tratta di un'indagine in corso, non possiamo commentare ulteriormente».