Il celebre e storico produttore di ketchup Heinz ha finalmente chiarito una delle questioni più discusse tra gli amanti della salsa di pomodoro: dove conservarlo per mantenere al meglio il suo sapore. Scopri la risposta ufficiale e le sue motivazioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Il ketchup va tenuto in frigo o in dispensa? Una domanda che occupa gli appassionati della salsa da decenni.

La risposta, autorevole, arriva dal produttore storico, l'azienda Heinz, che ne avviò la produzione - con la formula che conosciamo - nel 1876.

Sebbene contenga aceto e zucchero, conservanti naturali, la refrigerazione aiuta a mantenere la qualità del prodotto nel tempo.

Risposta che trova l'approvazione anche degli esperti di alimentazione. Mostra di più

Anche alle nostre latitudini non manca sulle tavole, che sia a casa, in ristorante o al fast-food.

Parliamo del ketchup, la celebre salsa rossa, da abbinare a patatine, ma non solo.

Va conservato in frigorifero o in dispensa? La risposta ufficiale, come riportato dall'inglese «Mirror», è arrivata direttamente dall'iconica azienda, mettendo fine a un dibattito che ha diviso le famiglie per anni.

La risposta ufficiale di Heinz

Secondo Heinz, la salsa dovrebbe essere conservata in frigorifero dopo l'apertura per garantire la freschezza e il sapore ottimale del prodotto.

L'azienda ha spiegato che, sebbene il ketchup contenga aceto e zucchero che agiscono come conservanti naturali, la refrigerazione aiuta a mantenere la qualità del prodotto nel tempo.

Some of the best things in life are upside down. pic.twitter.com/TnjWTAi8Tn — Heinz US (@HeinzTweets) October 29, 2022

Le reazioni dei consumatori

La dichiarazione del produttore ha suscitato diverse reazioni tra i consumatori.

Alcuni si sono detti sollevati di avere finalmente una risposta chiara, mentre altri hanno espresso sorpresa, avendo sempre conservato il ketchup in dispensa senza problemi apparenti.

Tuttavia, gli esperti di alimentazione sottolineano che la refrigerazione è una pratica comune per molti condimenti per preservarne il gusto e la sicurezza.

Conclusione

In conclusione, sebbene molti abbiano le proprie abitudini, Heinz consiglia di conservare il ketchup in frigorifero una volta aperto.

Questa raccomandazione mira a garantire che il prodotto mantenga il suo sapore caratteristico e la sua qualità nel tempo. Per chiunque si chieda ancora dove riporre il proprio ketchup, la risposta è chiara: il frigorifero è il posto giusto.

La sua storia, nata nel 1600

Il ketchup ha origine in Asia come salsa di pesce fermentata chiamata kê-tsiap e portata in Europa dai commercianti olandesi e britannici nel 1600.

Le versioni europee incorporavano ingredienti come noci, funghi e acciughe prima che i pomodori fossero aggiunti alla ricetta all'inizio del 1800.

Henry J. Heinz, nel 1876, stabilì la formula dolce e acetosa conosciuta oggi, rendendo il ketchup un condimento americano onnipresente.