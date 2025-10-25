  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto Il legame dell'ex regina della Thailandia con la Svizzera

SDA

25.10.2025 - 09:06

La coppia reale thailandese Bhumibol Adulyadej e Sirikit Kitiyakara con la figlia Ubol Ratana, nata nell'aprile 1951 a Losanna, qui ritratti nella loro residenza nel capoluogo vodese nel maggio 1951. Bhumibol ha studiato scienze politiche e diritto a Losanna dal 1946 al 1951. (Foto d'archivio)
La coppia reale thailandese Bhumibol Adulyadej e Sirikit Kitiyakara con la figlia Ubol Ratana, nata nell'aprile 1951 a Losanna, qui ritratti nella loro residenza nel capoluogo vodese nel maggio 1951. Bhumibol ha studiato scienze politiche e diritto a Losanna dal 1946 al 1951. (Foto d'archivio)
Keystone

L'ex regina thailandese Sirikit è morta ieri sera (ora locale) all'età di 93 anni. Lei e suo marito, il re Bhumibol Adulyadej, scomparso nel 2016, avevano un rapporto speciale con la Svizzera.

Keystone-SDA

25.10.2025, 09:06

25.10.2025, 09:11

Lutto. È morta la regina madre thailandese Sirikit, aveva 93 anni

LuttoÈ morta la regina madre thailandese Sirikit, aveva 93 anni

La coppia amava trascorrere molto tempo in Svizzera ed era affascinata dal jet set europeo. La loro relazione è stata una delle più grandi storie d'amore dell'aristocrazia internazionale del secolo scorso.

Eppure all'inizio, quando lei aveva 15 anni e lui 19, non sembrava affatto così. «È stato odio a prima vista», ha ricordato Sirikit molti anni dopo, riferendosi al loro primo incontro a Parigi nel 1947.

Sirikit Kitiyakara è stata educata principalmente in Europa, ha conosciuto il suo futuro marito proprio durante i suoi studi in Svizzera. Nell'ottobre 1948 Bhumibol ha avuto un incidente d'auto sulle rive del Lemano, in cui ha perso un occhio. Sirikit lo ha visitato regolarmente in ospedale.

Primogenita nata a Losanna

I due si sono sposati il 28 aprile 1950 con una grande cerimonia nella capitale thailandese Bangkok, seguita una settimana dopo dall'incoronazione ufficiale.

Dopo l'incoronazione, re Bhumibol ha continuato i suoi studi in scienze politiche e diritto a Losanna. Il 5 aprile 1951 la loro primogenita, Ubol Ratana, ha visto la luce proprio nel capoluogo vodese. Successivamente la famiglia è tornata in Thailandia.

Nato negli Stati Uniti, Bhumibol ha trascorso circa 18 anni della sua vita a Losanna. Dopo la morte del padre, nel 1933, all'età di cinque anni si è trasferito con la madre e i due fratelli sulle rive del Lemano. A Losanna ha frequentato la scuola, il liceo e l'università.

Da giovane principe, Bhumibol ha scoperto in Svizzera il suo amore per la fotografia, la musica e in particolare il jazz; componeva e suonava il sassofono. Oltre allo sci, un'altra sua grande passione erano le auto veloci. Per ringraziare la città, il monarca le ha donato un magnifico padiglione.

I più letti

Cade dal muro del Pantheon, morto un turista a Roma
Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Il legame dell'ex regina della Thailandia con la Svizzera

Altre notizie

Ecco come proteggersi. Il cambio all'ora solare triplica il rischio di incidenti per pedoni e ciclisti

Ecco come proteggersiIl cambio all'ora solare triplica il rischio di incidenti per pedoni e ciclisti

Italia. Cade dal muro del Pantheon, morto un turista a Roma

ItaliaCade dal muro del Pantheon, morto un turista a Roma

Milano. San Siro, il Municipio approva la convenzione del quadro di vendita

MilanoSan Siro, il Municipio approva la convenzione del quadro di vendita