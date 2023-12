Il dipinto "Maria Maddalena in estasi" nella mostra dedicata a Caravaggio allo spazio fiera di Basilea (Messe Basel). Keystone

Caravaggio (1571-1610) è stato uno dei più straordinari artisti del Barocco italiano. Alcuni dei suoi capolavori sono esposti fino al 7 aprile allo spazio fiera di Basilea, affiancati da molti dipinti dei suoi contemporanei.

L'esposizione, presentata dalla ticinese GC Events, conta tre prestiti provenienti direttamente dalle rinomate Gallerie degli Uffizi di Firenze. Altri dipinti invece provengono da collezioni private.

La gran parte della sessantina di opere esposte sono state realizzate da altri artisti del 17esimo secolo influenzati da Caravaggio quali Orazio e Artemisia Gentileschi. Ci sono anche facsimile di opere celebri di Caravaggio e dipinti di cui non si sa se si tratti di originali o meno, come «Maria Maddalena in estasi».

Opera innovativa

Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, nacque a Milano nel 1571. La sua opera innovativa rivoluzionò la pittura del XVII secolo grazie al naturalismo e all'uso del chiaroscuro.

La sua fama influenzò molti pittori della generazione successiva, dando vita al movimento caravaggesco. Caravaggio aveva la reputazione di essere un attaccabrighe. Dovette persino lasciare Roma dopo essere stato accusato di omicidio.

Sabato 13 gennaio GC Events organizza una gita alla mostra con una guida di lingua italiana per chi desidera recarvisi in bus dal Ticino. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web dell'esposizione.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della mostra.

dosp, ats