Il marito lascia la moglie e lei se ne accorge dopo più di una settimana

Il post ha fatto decisamente scalpore su Reddit: un marito ha scritto che la moglie si è accorta dell'assenza del marito solo 10 giorni dopo che lui se n'è andato di casa. La separazione ha una storia triste.

I due sono stati una coppia per un totale di otto anni, finché lui ha deciso di andarsene. La moglie però si è accorta che il marito l'aveva lasciata solo dopo più di una settimana che lui era sparito da casa. L'uomo ha rivelato questa bizzarra storia sul forum d'intrattenimento online Reddit e gli altri utenti sono rimasti scioccati dalle circostanze descritte.

La coppia si era conosciuta all'università e si era sposata poco dopo la laurea.

Nel post su Reddit, l'uomo ha scritto: «Ho lasciato mia moglie e le ci è voluta più di una settimana per accorgersene». Ma non solo: l'uomo ha dato anche uno sguardo indietro negli anni, rammaricandosi: «Ho sempre detto che abbiamo avuto una buona relazione e un buon matrimonio, ma guardandomi indietro vedo che è stato un bene per lei».

Nel giorno del suo 30esimo compleanno ha deciso di porre fine al suo matrimonio. «Sono tornato a casa e lei non c'era. Ha trascorso una giornata di benessere con le sue amiche», ha riferito l'autore dell'articolo. A quanto pare la donna era spesso fuori casa e andava volentieri in giro con le amiche.

L'uomo in coma per 15 giorni, ecco cosa è successo dopo

Da tempo l'uomo aveva la sensazione che il matrimonio non funzionasse più. All'età di 29 anni è rimasto in coma per 15 giorni dopo un grave incidente stradale, che però ha diviso ancora di più la coppia piuttosto che avvicinarla: «Quando sono tornato a casa, mia moglie mi ha messo nella stanza degli ospiti». Giustificava questa misura con il suo continuo russare.

Di conseguenza, lui ha cambiato le sue priorità: «Ho smesso di avere a che fare con lei quando non era assolutamente necessario».

Ha anche deciso di vendere le sue cose e ha pianificato una vita lontana dalla casa coniugale. Alla fine ha lasciato l'appartamento condiviso due settimane dopo il suo compleanno, mentre sua moglie non era in casa... come spesso capitava. Ha quindi lasciato una lettera e i documenti del divorzio nella sua stanza.

Un SMS arrivato dopo dieci giorni

Dopo essersene andato, il 30enne ha viaggiato per tutto il Paese e, secondo il suo stesso racconto, ha visitato luoghi che prima non aveva potuto vedere a causa della moglie.

Solo dieci giorni dopo ha ricevuto un messaggio dalla moglie che chiedeva dove si trovasse e se si trattasse di uno scherzo.

Nei messaggi successivi, la donna confessava di avere una relazione e si augurava che l'uomo tornasse da lei, ma ovviamente invano. Dopo l'ultima conversazione, l'uomo ha infine interrotto i contatti.