40 gradi ad Atene: il 27 giugno il Mediterraneo non è esattamente fresco e il termometro è salito ancora di più nei prossimi giorni. WetterOnline

Sulla terraferma spagnola, le temperature hanno superato i 40 gradi nel fine settimana. Ciononostante, secondo gli operatori turistici svizzeri, il Mediterraneo è ancora la destinazione di vacanza più popolare. Ma ci sono anche delle alternative più fresche sempre in Europa.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te La regione mediterranea è attualmente interessata da un'ondata di calore. Questo accade sempre più spesso a causa dei cambiamenti climatici.

Ciononostante la regione rimane la destinazione di viaggio più popolare per gli svizzeri, secondo quanto dichiarato dai tre maggiori tour operator interpellati da blue News.

Sempre in Europa alcune mete più fresche stanno acquisendo popolarità. Mostra di più

La Spagna ha vissuto la sua prima ondata di caldo dell'anno con temperature massime superiori ai 40 gradi: il 75% di tutti i comuni del Paese ha avvertito di un rischio basso, medio o addirittura alto per la salute, a seconda della regione. Le temperature più elevate si sono registrate nel sud della penisola in Andalusia.

Questi periodi di canicola si verificano ora all'inizio della stagione e gli esperti li collegano ai cambiamenti climatici causati dall'uomo. Secondo il servizio meteorologico nazionale Aemet, tra il 1975 e il 2000 sono state registrate solo due ondate di calore a giugno, contro le nove del periodo 2000-2024.

La situazione è simile in tutta la regione mediterranea, che tuttavia continua a godere di grande popolarità tra gli svizzeri.

«In generale, vediamo che l'estate è ancora il periodo più popolare per i nostri ospiti per viaggiare con le vacanze al mare», conferma la portavoce di TUI Suisse Sonja Ptassek interpellata da blue News.

«I clienti svizzeri desiderano sole, spiaggia e mare in estate, preferibilmente nella regione del Mediterraneo», continua la portavoce. «Stiamo anche assistendo a una continuazione della tendenza a trascorrere le seconde vacanze in autunno, che rappresentano un'alternativa interessante all'estate». Le temperature sono più basse, ma l'acqua è ancora calda.

Godersi una vacanza al mare: in foto la spiaggia di Malaga, in Spagna. KEYSTONE

La regione mediterranea rimane richiesta

Stephan Kurmann fa eco a questo sentimento: «La domanda per le destinazioni della regione mediterranea, come Spagna e Grecia, non è cambiata significativamente nelle ultime settimane», scrive il portavoce di DERTOUR Suisse. «I clienti sono consapevoli delle possibili ondate di calore e ricevono consigli mirati dalle agenzie di viaggio».

I viaggiatori particolarmente sensibili alle alte temperature di solito optano per destinazioni più fresche all'inizio. «Nonostante gli avvisi di calore per i Paesi del Mediterraneo, finora non ci sono stati seri cambiamenti nelle prenotazioni a breve termine».

«Le destinazioni mediterranee come Grecia, Spagna e Cipro sono ancora tra le mete più gettonate per le vacanze estive», afferma Hotelplan: «Molte persone hanno voglia di mare, di sentire la sabbia sotto i piedi e di godere di un tempo stabile e soleggiato», dice la portavoce Sara Vidal.

Ondata di calore ad Atene: i vacanzieri svizzeri sono preparati, lo sanno le agenzie di viaggio. KEYSTONE

Alternative più fresche al nord

I viaggiatori sono generalmente consapevoli del fatto che in queste regioni può fare molto caldo in estate: «Alcune destinazioni come la Turchia stanno attualmente registrando cifre di prenotazione ancora più alte rispetto all'anno scorso. L'interesse è aumentato di nuovo solo negli ultimi sette giorni».

E quali sono le alternative alle vacanze al caldo nel sud? «Per i viaggiatori che desiderano esplorare le destinazioni settentrionali, una delle rotte settentrionali con la flotta Mein Schiff potrebbe essere un'opzione in estate, ad esempio, che vi porterà negli Stati baltici, in Norvegia, in Islanda o in Gran Bretagna, a seconda dell'itinerario», suggerisce la portavoce di TUI Suisse.

Anche Kurmann consiglia «destinazioni con temperature più miti, come la Scandinavia o gli Stati baltici»: la Lapponia finlandese e la Svezia, in particolare, stanno diventando sempre più popolari.

«Gli ospiti che conoscono già la regione grazie alle vacanze invernali combinano sempre più spesso i viaggi di andata e ritorno con le vacanze. Anche la Scozia e l'Hurtigruten sono destinazioni popolari in estate».

La Turchia è attualmente in aumento di popolarità tra i viaggiatori: in foto dei giovani si rinfrescano nei Bosporur vicino a Istanbul. KEYSTONE

Verso la natura selvaggia o verso la Georgia

Sara Vidal di Hotelplan scrive: «Destinazioni come Regno Unito, Svezia, Norvegia e Islanda sono particolarmente apprezzate dai nostri clienti». La percentuale di prenotazioni per le destinazioni settentrionali è aumentata negli ultimi anni, «anche se a un livello inferiore».

Le destinazioni di vacanza del nord «convincono per la loro impressionante varietà - dalle escursioni a piedi e in canoa alle ore di relax in riva al mare e alle scoperte culturali - e sono quindi una destinazione ideale per le persone attive, le famiglie con bambini e i vacanzieri giovani e meno giovani».

Quest'anno sono in voga anche le destinazioni di vacanza remote. Tra gli esempi ci sono «case semplici, ma accoglienti nella natura selvaggia, spesso direttamente sul lago e con la propria barca: un paradiso per chi apprezza la pace e la natura pura».

Vidal conosce anche un consiglio da insider: la Georgia. «Dall'aprile 2025 Edelweiss vola senza scalo da Zurigo a Tbilisi. Il Paese colpisce per il mix di diversità culturale, paesaggi meravigliosi, cibo e vino pregiati e grande ospitalità».