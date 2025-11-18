Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate

Se volete fare acquisti al mercatino di Natale della Stazione Centrale di Zurigo, dovrete fare a meno dei contanti. Keystone

Il nuovo mercatino di Natale della stazione centrale di Zurigo sta suscitando polemiche ancor prima di aprire. La rivista dei consumatori «K-Tipp» riporta che chi accetta contanti rischia una multa salata.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il nuovo mercatino di Natale «Polarzauber» apre le sue porte alla stazione centrale di Zurigo il 20 novembre.

Come riporta la rivista per i consumatori «K-Tipp» sono ammessi solo pagamenti senza contanti.

I commercianti che accettano ancora contanti rischiano una multa di 500 franchi. Mostra di più

Dal 20 novembre al 24 dicembre, numerosi commercianti si contenderanno il favore dei clienti alla stazione centrale di Zurigo con il nuovo mercatino di Natale «Polarzauber» (Magia di Natale, in italiano).

Un regolamento fa già notizia ancor prima di iniziare. «L'intero Polarzauber è senza contanti», si legge sul sito web. Tutte le bancarelle accetteranno solo pagamenti con carta e pagamenti online come Twint.

I commercianti che accettano contanti devono aspettarsi una multa di 500 franchi, come riporta «K-Tipp».

Si tratta di una «pratica comune in eventi di queste dimensioni», come scrive l'organizzatore in risposta a una richiesta della rivista dei consumatori.

Le FFS e la città sono d'accordo

Le FFS, in quanto proprietarie della stazione ferroviaria, e la Città di Zurigo, in quanto locatrice di spazi pubblici per i mercatini di Natale, sono d'accordo con la procedura. Non ci sono quindi linee guida sui mezzi di pagamento.

Secondo «K-Tipp», il motivo alla base del provvedimento è il fatto che gli operatori delle bancarelle devono ora pagare una quota del fatturato.

Uno dei gestori di bancarelle ha dichiarato alla rivista: «Non posso fare affari senza contanti». Circa la metà dei suoi clienti paga in contanti.

Legalmente consentito

In altri mercatini - ad esempio sulla Kleine Schanze a Berna, nell'Inseli-Park di Lucerna o nell'Europaallee di Zurigo - la dicitura cashless (senza contanti, in italiano) è indicata all'ingresso. Ma di solito i contanti sono ancora accettati.

In linea di principio, le banconote e le monete svizzere devono essere accettate in Svizzera. Ma si tratta di una legge dispositiva. In particolare, se viene comunicato chiaramente in anticipo che il contante non viene accettato, il divieto è legale.