  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Magia polare alla stazione centrale Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate

Dominik Müller

18.11.2025

Se volete fare acquisti al mercatino di Natale della Stazione Centrale di Zurigo, dovrete fare a meno dei contanti.
Se volete fare acquisti al mercatino di Natale della Stazione Centrale di Zurigo, dovrete fare a meno dei contanti.
Keystone

Il nuovo mercatino di Natale della stazione centrale di Zurigo sta suscitando polemiche ancor prima di aprire. La rivista dei consumatori «K-Tipp» riporta che chi accetta contanti rischia una multa salata.

Dominik Müller

18.11.2025, 18:09

18.11.2025, 18:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il nuovo mercatino di Natale «Polarzauber» apre le sue porte alla stazione centrale di Zurigo il 20 novembre.
  • Come riporta la rivista per i consumatori «K-Tipp» sono ammessi solo pagamenti senza contanti.
  • I commercianti che accettano ancora contanti rischiano una multa di 500 franchi.
Mostra di più

Dal 20 novembre al 24 dicembre, numerosi commercianti si contenderanno il favore dei clienti alla stazione centrale di Zurigo con il nuovo mercatino di Natale «Polarzauber» (Magia di Natale, in italiano).

Un regolamento fa già notizia ancor prima di iniziare. «L'intero Polarzauber è senza contanti», si legge sul sito web. Tutte le bancarelle accetteranno solo pagamenti con carta e pagamenti online come Twint.

I commercianti che accettano contanti devono aspettarsi una multa di 500 franchi, come riporta «K-Tipp».

Si tratta di una «pratica comune in eventi di queste dimensioni», come scrive l'organizzatore in risposta a una richiesta della rivista dei consumatori.

Le FFS e la città sono d'accordo

Le FFS, in quanto proprietarie della stazione ferroviaria, e la Città di Zurigo, in quanto locatrice di spazi pubblici per i mercatini di Natale, sono d'accordo con la procedura. Non ci sono quindi linee guida sui mezzi di pagamento.

Secondo «K-Tipp», il motivo alla base del provvedimento è il fatto che gli operatori delle bancarelle devono ora pagare una quota del fatturato.

Uno dei gestori di bancarelle ha dichiarato alla rivista: «Non posso fare affari senza contanti». Circa la metà dei suoi clienti paga in contanti.

Legalmente consentito

In altri mercatini - ad esempio sulla Kleine Schanze a Berna, nell'Inseli-Park di Lucerna o nell'Europaallee di Zurigo - la dicitura cashless (senza contanti, in italiano) è indicata all'ingresso. Ma di solito i contanti sono ancora accettati.

In linea di principio, le banconote e le monete svizzere devono essere accettate in Svizzera. Ma si tratta di una legge dispositiva. In particolare, se viene comunicato chiaramente in anticipo che il contante non viene accettato, il divieto è legale.

I più letti

La Svizzera pareggia col Kosovo e si qualifica per i Mondiali 2026
Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate
Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Eva Henger confessa: «All’inizio pensavo fosse un gioco»
Il lato fragile di Barbara D'Urso: «Aspetto una chiamata che non arriva»

Altre notizie

In Francia. Nestlé Waters può continuare a commercializzare l'acqua Perrier

In FranciaNestlé Waters può continuare a commercializzare l'acqua Perrier

Vietato l'accesso. La frana sopra Brienz accelera, atteso un distaccamento

Vietato l'accessoLa frana sopra Brienz accelera, atteso un distaccamento

Blackout internet. Problema tecnico di Cloudfare: siti web, social e anche ChatGPT fuori uso

Blackout internetProblema tecnico di Cloudfare: siti web, social e anche ChatGPT fuori uso

Giustizia. Fermata una famiglia francese per truffa del falso poliziotto, un centinaio le vittime a Ginevra

GiustiziaFermata una famiglia francese per truffa del falso poliziotto, un centinaio le vittime a Ginevra