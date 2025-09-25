  1. Clienti privati
Per la rivista «Bilanz» Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera

SDA

25.9.2025 - 15:22

Il comune di Freienbach (a destra) si aggiudica il primo posto.
Il comune di Freienbach (a destra) si aggiudica il primo posto.
KEYSTONE

La rivista Bilanz ha pubblicato oggi, giovedì, la classifica dei migliori Comuni della Svizzera: al primo posto c'è Freienbach (SZ), sul podio anche Maienfeld (GR), terzo. Male il Ticino, dove guida Collina d'Oro, 307esimo.

Keystone-SDA

25.09.2025, 15:22

25.09.2025, 15:37

Al secondo rango si trova un altro Comune svittese, Altendorf, entrambi caratterizzati da un'alta percentuale di residenti milionari.

Osservando la classifica si nota come le migliori posizioni siano occupate da comuni rurali, tendenzialmente con una fiscalità favorevole. Le grandi città occupano invece posizioni più basse, la migliore di queste è Zurigo (135esima), mentre Lugano è 639esima, penalizzate secondo il rapporto da un alto costo degli affitti e degli immobili, imposte più elevate e inferiore sicurezza. All'ultimo posto si trova, a causa del suo moltiplicatore d'imposta al 123%, Mümliswil-Ramiswil (SO).

Nei Grigioni si contraddistinguono anche, per esempio, Laax (12esimo), Vaz/Obervaz (17esimo) o Flims (18esimo). Il podio ticinese è invece completato da Sorengo (393esimo) e Castel San Pietro (397esimo). D'altro canto Tresa (954esimo), Biasca (956esimo) e Riviera (959esimo) si trovano tutti nelle ultime dieci posizioni.

I criteri presi in considerazione sono 56

Per lo studio la società zurighese di consulenza immobiliare IAZI AG ha analizzato 960 comuni con più di 2000 abitanti (quelli più piccoli sono troppo difficili da confrontare).

Sono stati premiate le località con bassa pressione fiscale, buone scuole, distanze brevi e soprattutto «una buona combinazione tra qualità di vita e prospettive». In tutto i criteri presi in considerazione sono 56.

Nel rapporto viene anche segnalata come «preoccupante» la tendenza demografica di Comuni turistici come Pontresina e Ascona, che hanno perso rispettivamente il 4,6 e il 3,1% dei loro abitanti.

