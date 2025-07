Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Bikini, costumi da bagno e petti nudi sono adesso vietati nel minimercato Migrolino sul Sihlquai di Zurigo. Migros giustifica la misura per l'igiene, la sicurezza e la decenza.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Per motivi igienici e di sicurezza, il minimercato Migrolino sulla Sihlquai di Zurigo vieta l'ingresso ai clienti in costume da bagno.

Le persone devono indossare maglietta e pantaloncini, anche sopra un bikini o un costume da bagno.

Migros si appella al buon senso, mentre altri rivenditori si sono finora astenuti dall'imporre un divieto. Mostra di più

Nel minimercato Migrolino sulla Sihlquai di Zurigo, i clienti possono adesso acquistare i prodotti solo se completamente vestiti. Un nuovo cartello all'ingresso chiarisce che non sono ammessi costumi da bagno, bikini e nudi.

Il negozio si trova direttamente sul fiume Limmat, non lontano dalla piscina all'aperto di Oberer Letten, il che significa che in estate le persone entrano spesso in costume da bagno.

Come ha spiegato a «Nau» la portavoce di Migros, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, l'igiene e la sicurezza sono fondamentali: «Alcuni clienti sono entrati nel negozio a torso nudo, a piedi nudi o con il costume da bagno ancora gocciolante». L'obiettivo era quello di evitare che qualcuno scivolasse o che il personale dovesse continuamente pulire l'acqua.

C'è a chi piace e a chi no

Il divieto si applica a tutti i sessi: chi indossa un bikini o un costume da bagno deve indossare una maglietta. La Migros non vuole introdurre un codice di abbigliamento, ma si affida al «buon senso», ha dichiarato Huguenin-dit-Lenoir a «Nau».

Non tutti sono d'accordo: in un'intervista a «20 Minuten», un bagnante ha definito la misura eccessiva. Dopo tutto il negozio trae profitto dalle vendite a chi fa il bagno nei pressi del fiume.

Altri rivenditori, come Denner, Coop e Valora, si sono finora astenuti dall'imporre regole simili, ma esortano a un abbigliamento adeguato durante gli acquisti.