Il festival invernale di Harbin
13.01.2026
Castelli di ghiaccio, treni a vapore giganti e scivoli di ghiaccio e neve. Per la 27esima volta, i visitatori possono vivere un meraviglioso paese delle meraviglie invernale ad Harbin, in Cina. Uno spettacolo per gli occhi.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Il Festival del ghiaccio e della neve di Harbin si terrà per la 27esima volta nel nord della Cina.
- Per la costruzione sono stati utilizzati ben 400'000 metri cubi di ghiaccio e neve.
- Sono stati ricreati molti edifici classici della megalopoli e coinvolti 76 artisti provenienti da diversi Paesi.
- A seconda del tempo, il parco divertimenti invernale può essere visitato fino a metà febbraio.