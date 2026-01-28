  1. Clienti privati
Il Festival invernale cinese Il mondo fiabesco di ghiaccio e neve di Harbin stabilisce un nuovo record

Fabienne Berner

28.1.2026

Il festival invernale di Harbin

13.01.2026

Castelli di ghiaccio, treni a vapore giganti e scivoli di ghiaccio e neve. Per la 27esima volta, i visitatori possono vivere un meraviglioso paese delle meraviglie invernale ad Harbin, in Cina. Uno spettacolo per gli occhi.

28.01.2026, 12:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il Festival del ghiaccio e della neve di Harbin si terrà per la 27esima volta nel nord della Cina.
  • Per la costruzione sono stati utilizzati ben 400'000 metri cubi di ghiaccio e neve.
  • Sono stati ricreati molti edifici classici della megalopoli e coinvolti 76 artisti provenienti da diversi Paesi.
  • A seconda del tempo, il parco divertimenti invernale può essere visitato fino a metà febbraio.
Mostra di più

