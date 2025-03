Una delle tante versioni del Monopoly archivio IMAGO/Bihlmayerfotografie

In occasione del suo anniversario, che cade il 19 marzo 2025, il gioco si rinnova sotto diversi aspetti, suscitando però reazioni contrastanti.

Hai fretta? blue News riassume per te Il celebre gioco da tavolo Monopoly, che il 19 marzo 2025 festeggia il suo 90° anniversario, si prepara a una significativa trasformazione.

A partire da agosto, negli Stati Uniti sarà disponibile una nuova edizione che sostituisce il denaro cartaceo con una gestione digitale delle transazioni, grazie a un'applicazione dedicata.

La nuova versione introduce la «Monopoly App Banking», che sostituisce il tradizionale banchiere con un dispositivo elettronico.

Quest'evoluzione ha suscitato curiosità, ma anche critiche, soprattutto da parte di genitori e insegnanti.

Ma come e dove è nato il Monopoly? Mostra di più

Il celebre gioco da tavolo Monopoly, che il 19 marzo 2025 festeggia il suo 90° anniversario, si prepara a una significativa trasformazione.

A partire da agosto, negli Stati Uniti sarà disponibile una nuova edizione che sostituisce il denaro cartaceo con una gestione digitale delle transazioni, grazie a un'applicazione dedicata.

Ad annunciare questa innovazione è stata Hasbro, l'azienda che detiene i diritti del gioco.

Le novità

La nuova versione, come riporta tra gli altri «ANSA», introduce la «Monopoly App Banking», che sostituisce il tradizionale banchiere con un dispositivo elettronico. Ogni giocatore riceverà un segnalino e una carta di credito replica, da collegare all'app per gestire le transazioni.

Questo cambiamento mira a rendere le operazioni più rapide e a ridurre le possibilità di imbroglio. Inoltre, per attrarre un pubblico più giovane, i nomi delle proprietà iconiche (che variavano da Paese a Paese) saranno sostituiti da luoghi moderni, come basi di lancio spaziali e parchi di dinosauri.

Fioccano anche le critiche

Questa evoluzione ha suscitato curiosità, ma anche critiche, soprattutto da parte di genitori e insegnanti. Molti temono che il gioco, anziché offrire una pausa dai dispositivi elettronici, aumenti il tempo trascorso da bambini e adolescenti davanti agli schermi.

Vengono inoltre sollevati dubbi sull'efficacia del gioco nel migliorare le abilità matematiche dei giovani. Un commento online esprime preoccupazione per la perdita dell'opportunità di insegnare ai più piccoli a gestire il denaro e a fare calcoli di base.

Alcuni critici ironizzano sul fatto che il gioco, già basato in gran parte sulla fortuna, stia perdendo l'unico elemento di abilità, ovvero la gestione del contante. Si chiedono se in futuro verranno eliminati anche altri elementi fisici del gioco, come il tabellone e gli hotel, rendendo l'esperienza completamente virtuale.

La lunga storia del Monopoly

Il Monopoly ha una lunga storia: fu ispirato da «The Landlord's Game» di Elizabeth Magie e successivamente modificato da Charles Darrow, che lo brevettò e vendette alla Parker Brothers nel 1935.

Con oltre 275 milioni di copie vendute in circa 100 Paesi e tradotto in 47 lingue, Monopoly ha intrattenuto 750 milioni di persone in tutto il mondo.

Il prezzo iniziale del gioco era di due dollari, mentre la versione più costosa, creata nel 1998 da un gioielliere di San Francisco, valeva due milioni.

Dal 2008, il gioco è disponibile anche su smartphone, segnando un ulteriore passo verso la digitalizzazione.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.