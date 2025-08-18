  1. Clienti privati
Passeggeri in panico Il motore dell'aereo prende fuoco, ecco i video dell'atterraggio d'emergenza a Brindisi

ai-scrape

18.8.2025 - 10:21

Su un volo partito da Corfù, in Grecia, e diretto a Düsseldorf, in Germania, sono stati vissuti momenti di terrore per i 273 passeggeri. Poco dopo il decollo, il motore dell'aereo ha preso fuoco, costringendo i piloti a un atterraggio d'emergenza a Brindisi, in Italia.

Antonio Fontana

18.08.2025, 10:21

Sono stati attimi di terrore per i passeggeri che sabato si trovavano a bordo del Boeing 757, partito da Corfù e diretto a Düsseldorf. Le fiamme sono divampate dal motore dell'aereo, costringendo l'equipaggio a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Brindisi. 

«Abbiamo improvvisamente sentito un forte rumore, poi le fiamme sono uscite dal motore», ha raccontato alla «Bild» uno dei passeggeri. Le esplosioni si sono ripetute, seminando il panico fra le persone a bordo.  

«È stata un'esperienza terribile», ha affermato una donna che era sul velivolo insieme alla figlia, entrambe sedute proprio vicino ai motori, dove le fiamme si vedevano da vicino: «Ho inviato messaggi di addio perché pensavo che fosse finita».

Nonostante la paura di chi era a bordo, il pilota ha mantenuto la calma, informando e cercando di tranquillizzare i passeggeri.

Ripartiti, sani e salvi, il giorno dopo

Le cause dell'incendio al motore sono ancora sotto inchiesta, ma si sospetta un problema di alimentazione dell'aria.

Dopo l'atterraggio, i passeggeri hanno dovuto trascorrere la notte in Italia, ma non tutti hanno trovato alloggio negli hotel disponibili, come ha confermato anche Condor Airlines a Bild: «Dopo l'atterraggio, i clienti hanno lasciato l'aereo gradualmente. Purtroppo, non c'erano stanze a sufficienza nelle strutture alberghiere adiacenti».

Sono stati distribuiti, però, buoni pasto e coperte aggiuntive all'aeroporto.

@corekvas

This just happened 🤯🔥✈️ #corfu #greecetiktok

♬ original sound - Vasiliki

La domenica mattina, un nuovo aereo è decollato, riportando i passeggeri a Düsseldorf come previsto. Ancora sotto shock, la madre e la figlia che hanno rilasciato la loro testimonianza a Bild hanno scelto di tornare a casa in autobus.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

