L'opera "Fresh Window" di Marcel Duchamp rende omaggio all'arte delle vetrine al Museo Tinguely di Basilea. Keystone

Il Museo Tinguely di Basilea rende omaggio all'arte decorativa delle vetrine. Un'esposizione presenta opere di questo tipo dello stesso Jean Tinguely da giovane, nonché di altri artisti rinomati come Andy Warhol, Christo e Marina Abramovic.

Il pubblico può visitare la mostra «Fresh Window. Art & vitrines» fino all'11 maggio 2025, indica il museo Tinguely in una nota. L'esposizione ripercorre dapprima gli inizi dell'artista svizzero che ha fatto un apprendistato di decoratore di vetrine all'inizio degli anni '40.

All'epoca ha cominciato a tessere legami tra decorazione e belle arti.

Jasper Johns e Robert Rauschenberg hanno fatto lo stesso negli anni 1950 presso Tiffany & co, a New York, con uno pseudonimo. Anche Andy Warhol e Christo hanno fatto esperienza in questo ambito.

L'esposizione presenta inoltre opere il cui tema della vetrina è al centro oppure lavori attuali di artisti che giocano con questo tema e la messa in scena di oggetti di vendita.

Nel 1976, Marina Abramovic ha esibito lei stessa come oggetto di vendita, prendendo il posto di una prostituta in una vetrina del quartiere a luci rosse di Amsterdam. Il pubblico può vedere la performance dell'artista serba su foto e video esposte al Museo Tinguely.

