Ecco perché Il «New York Times» incorona la Centovallina

SDA

7.10.2025 - 14:57

Un viaggio con la Centovallina viene definito come una delle cinque migliori esperienze autunnali in treno in Europa.
Un viaggio con la Centovallina viene definito come una delle cinque migliori esperienze autunnali in treno in Europa.
Keystone

Il «New York Times» incorona la Vigezzina-Centovalli: la ferrovia che collega Locarno con Domodossola è stata indicata dal prestigioso quotidiano come una delle cinque migliori esperienze autunnali di viaggio su binari in Europa.

Keystone-SDA

07.10.2025, 14:57

07.10.2025, 15:54

L'articolo è stato pubblicato nei giorni scorsi sull'edizione online, consultata ogni giorno da oltre 11 milioni di abbonati.

«Per me – commenta Matteo Corti, direttore generale della Società subalpina imprese ferroviarie (SSIF) che gestisce la tratta italiana della ferrovia – è motivo d'orgoglio poter annoverare questa ennesima conferma della qualità della nostra offerta, che sta consolidando la fama internazionale della Ferrovia.»

«Il periodo autunnale è ormai un volano eccezionale per la tratta, che percorriamo 365 giorni all'anno: proprio la stagionalità è uno dei nostri punti di forza e percorrere questo viaggio lento su binari in periodi dell'anno differenti permette di apprezzare tanto la mutevolezza della cornice naturale, quanto l'offerta turistica, culturale e di eventi dei territori che attraversiamo».

L'autore del reportage è il giornalista Palko Karasz.

