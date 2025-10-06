  1. Clienti privati
Per le scoperte sull'immunologia Il Nobel per la Medicina va Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

SDA

6.10.2025 - 12:03

Assegnato a Stoccolma il Premio Nobel per la medicina.
Keystone

Il Premio Nobel per la Medicina va quest'anno a Mary Brunkow, Fred Ramsdell (entrambi degli Stati Uniti) e Shimon Sakaguchi (Giappone) per «le loro scoperte relative alla tolleranza immunitaria periferica», meccanismo all'origine di malattie autoimmuni.

Keystone-SDA

06.10.2025, 12:03

06.10.2025, 12:09

L'annuncio è stato dato oggi a Stoccolma dal Segretario Generale dell'Assemblea Nobel, Thomas Perlmann.

Il loro contributo maggiore è stato identificare le cellule T regolatrici, che agiscono come sentinelle tenendo a bada le cellule immunitarie, impedendo loro di aggredire l'organismo al quale appartengono.

«Le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario», ha detto il presidente del Comitato Nonel Olle Kämpe. La scoperta, ha aggiunto, permette di comprendere «perché non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni».

Quello andato al trio di immunologi è il 116° Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina assegnato dal 1901.

