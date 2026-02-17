  1. Clienti privati
Tra Londra e Tel Aviv Il nome del wi-fi fa scattare la scorta dei caccia per un volo di Wizz Air

Carlotta Henggeler

17.2.2026

Un incidente su un aereo della Wizz Air ha fatto scattare una missione dell'aviazione israeliana. (foto d'archivio).
Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

A seguito di una segnalazione di minaccia alla sicurezza, un volo di Wizz Air da Londra a Tel Aviv è stato scortato dai jet da combattimento dell'aviazione israeliana. Dopo l'atterraggio le autorità hanno dato il segnale di cessato allarme: si è trattato di un malinteso.

17.02.2026, 09:49

17.02.2026, 09:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un volo di Wizz Air da Londra a Tel Aviv è stato scortato da dei jet da combattimento dell'aviazione israeliana in seguito a una segnalazione di minaccia alla sicurezza.
  • A scatenare il tutto è stato un presunto messaggio di minaccia sul cellulare di un passeggero, che si è poi rivelato fuorviante.
  • Dopo l'atterraggio, le autorità hanno dato il segnale di cessato allarme, non sono stati trovati oggetti pericolosi e il traffico aereo è tornato alla normalità.
Mostra di più

L'aviazione israeliana ha inviato dei caccia domenica pomeriggio per scortare un volo di Wizz Air all'aeroporto Ben Gurion. Una fonte militare ha riferito al «Times of Israel» che la causa è stata un sospetto incidente di sicurezza a bordo.

L'incidente è stato provocato sul volo Wizz Air W95301 da Londra Luton a Tel Aviv. Secondo le fonti di sicurezza, un passeggero avrebbe ricevuto un «messaggio minatorio» sul suo cellulare.

Un portavoce dell'autorità aeroportuale israeliana ha spiegato che le forze di sicurezza hanno agito secondo i protocolli previsti a causa di un comportamento sospetto a bordo. Diversi jet da combattimento hanno accompagnato l'aereo fino all'atterraggio.

Le infrazioni si accumulano. Passeggero di Swiss fa uscire il cane dal trasportino, multato per quasi 800 franchi

Le infrazioni si accumulanoPasseggero di Swiss fa uscire il cane dal trasportino, multato per quasi 800 franchi

Un hotspot «terroristico» ha causato il malinteso

Dopo l'atterraggio le autorità hanno stabilito che non c'era stato alcun incidente reale.

I media ebraici hanno riferito che il messaggio presumibilmente minaccioso era stato inizialmente visualizzato sul cellulare di una coppia di ultraortodossi.

Secondo «Channel 12» è stato però il nome di un hotspot Wi-Fi che il figlio aveva rinominato con la parola araba «terrorista» a scatenare i problemi di sicurezza.

A terra i passeggeri e i loro bagagli sono stati controllati con cani da rilevazione di esplosivi. Non sono stati trovati oggetti sospetti. Il traffico aereo, che era stato brevemente interrotto, è poi ripreso normalmente.

Caviale invece di economia. 50 anni di Concorde: lusso, catastrofi e il sogno di un ritorno

Caviale invece di economia50 anni di Concorde: lusso, catastrofi e il sogno di un ritorno

