La Svizzera ha introdotto i numeri postali di avviamento (NPA) il 26 giugno 1964.

È il terzo paese, dopo la Germania (1961) e gli Stati Uniti (1963), ad aver deciso di utilizzare un codice numerico prima del nome della località negli indirizzi. Il processo è iniziato durante la Seconda Guerra mondiale.

Nel 1941, la Posta del Reich tedesco introdusse un codice a due cifre per far fronte al gran numero di lettere gestite dalla posta da campo e alla mancanza di conoscenze geografiche del personale, ricorda la Posta svizzera in occasione del giubileo.

La vera svolta per il codice di avviamento postale risale all'inizio degli anni '60, quando le macchine di smistamento semiautomatiche adottate dai servizi postali si imposero, aumentando la capacità di smistamento del 50%. La maggior parte dei paesi seguì presto l'esempio di Germania, Usa e Svizzera.

NPA scelti con criterio preciso

Le quattro cifre dell'NPA hanno un significato preciso. La prima si riferisce alla regione e viene assegnata da ovest a est. Losanna ha il numero postale più piccolo, 1000.

Il secondo numero identifica la regione. Ad esempio, il 90xx è assegnato alla città di San Gallo e all'area circostante fino ad Appenzello, il 94xx copre Rorschach (SG), la Valle del Reno e il Principato del Liechtenstein, mentre la regione di Wil (SG) è identificabile con 95xx.

Il terzo numero indica il percorso ferroviario lungo il quale viene trasportata la posta. Dato che oggi lettere e pacchi viaggiano anche su strada, questo dato non è più rilevante.

Infine, il quarto numero indica la località esatta. Il valore più alto è nel Toggenburgo (SG): 9658 Wildhaus.

Anche per le imprese

In Svizzera esistono 4385 NPA assegnati a luoghi di domicilio, caselle postali e aziende. La Posta Svizzera ne ha uno proprio, 3030 Berna.

L'enclave tedesca di Büsingen ha due numeri di avviamento postale, uno svizzero e uno tedesco. Campione d'Italia ha invece perso il suo codice postale svizzero. Da gennaio 2020, Campione fa infatti parte del territorio doganale europeo per il quale è valido solo il numero postale italiano.

NPA temporanei

Vi sono altri casi particolari. Ad esempio, la località La Cibourg ha tre diversi NPA perché si estende su tre comuni e due cantoni, Berna e Neuchâtel. Capita anche che a località molto periferiche sia stato attribuito un codice postale, come per 3801 Jungfraujoch (tre famiglie) e per 3823 Eigergletscher (una famiglia).

Alcuni numeri postali possono anche essere assegnati temporaneamente. Ad esempio, al campo federale del Movimento scout svizzero del 2022 nell'Alto Vallese è stato attribuito 3990 Ulrichen CaFé per le migliaia di pacchi, lettere e cartoline inviate. Il numero è stato poi disattivato.

