I soccorritori lavorano sul luogo del deragliamento di una funicolare a Lisbona.

Nel grave incidente di Lisbona, un bambino di tre anni è stato estratto vivo dai rottami. Il padre, inizialmente dato per morto, si è scoperto che è sopravvissuto e si trova in ospedale.

Almeno 16 persone sono morte nell'incidente dell'Elevador da Glória a Lisbona.

Un bambino di tre anni, ferito, è stato soccorso; la madre è in condizioni critiche, il padre è vivo, contrariamente a quanto riportato inizialmente.

La polizia ha confermato le nazionalità delle vittime, tra cui una donna svizzera. Mostra di più

Il devastante incidente che ha coinvolto lo storico Elevador da Glória a Lisbona ha causato almeno 16 morti e più di 20 feriti. Tra le vittime c'è anche una famiglia tedesca di Amburgo.

Inizialmente, le autorità avevano ipotizzato che il padre del bambino di tre anni fosse tra le vittime.

Tuttavia, come riportato dalla CNN Portogallo, nella notte tra giovedì e venerdì è emerso che il 46enne era vivo e in cura presso l'Ospedale di São José. La moglie (45 anni) è in condizioni critiche, ma stabili, all'Ospedale di Santa Maria.

La famiglia aveva cercato il padre dopo la presunta notizia della sua morte - solo un agente di polizia li ha condotti all'ospedale giusto, dove giaceva come paziente non identificato.

La Polícia Judiciária ha confermato venerdì le nazionalità delle vittime: cinque portoghesi, tre britannici, due sudcoreani, due canadesi e una persona ciascuno da Svizzera, Ucraina, Stati Uniti e Francia.

L'incidente rimane uno dei peggiori nella storia recente di Lisbona.

Le indagini sulle cause sono in corso, ma secondo le prime indicazioni sembra si sia rotto un cavo di sicurezza.